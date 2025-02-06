Назван напиток, который помогает быстрее сбросить вес: новое исследование

Ученые обнаружили, что газированная вода может привести к снижению потребления калорий и потере веса. При потреблении такого напитка следует придерживаться определенных правил для лучшего эффекта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое исследование, опубликованные на сайте BMJ Nutrition, Prevention and Health .

Детали исследования

Исследователи проанализировали физиологические эффекты газировки, поскольку было обнаружено, что она вызывает чувство сытости и моторику желудка (перемещение пищи по телу), оба из которых могут уменьшить голод.

Также обнаружили, что газировка может поддерживать потерю веса, превращаясь в HCO3 - побочный продукт метаболизма и увеличивая производство энергии.

Но эффект от этого настолько мал, что трудно ожидать эффекта потери веса исключительно от CO2 в газированной воде.

Поэтому исследователи отметили, что газировку не следует использовать саму по себе как средство для похудения, а вместо этого ее следует интегрировать в более широкую стратегию здорового образа жизни.

Главный врач нейрохирургической больницы в Японии Акира Такахаши рассказал, что этот новый отчет подчеркивает, как газировка влияет на потерю веса, способствуя ощущению сытости, что может уменьшить потребление пищи и общее потребление калорий.

То, что газировка сжигает калории за счет поглощения CO2 недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию.

Например, во время гемодиализа, даже при непрерывной подаче CO2 в течение четырех часов, потребляется только около 9,5 г глюкозы. Поэтому чрезвычайно трудно постоянно пить газировку в течение такого времени.

"Поэтому я считаю, что маловероятно, что только газировка может привести к потере веса", - сказал Такахаши.

Влияние газировки на организм

По словам исследователя, необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние карбонизации на потерю веса. Углекислый газ, который выделяется из пузырьков, заполняет желудок, стимулируя рецепторы растяжения. Затем эти рецепторы передают сигнал мозгу через блуждающий нерв, создавая ощущение сытости.

Газировку необходимо включить в общий здоровый образ жизни. Выбор правильного питания и физическая активность будут иметь еще большее влияние на потерю веса .

Потеря веса может произойти, когда люди занимаются повышенной физической активностью, уменьшают потребление калорий и употребляют более здоровую пищу, которая включает минимизацию ультраобработанной, жареной и сладкой пищи.

Побочные эффекты

В то время как пузырьки в газировке могут создать ощущение сытости, есть также последствия чрезмерного увлечения такой водой.

Употребление газировки может сделать людей менее голодными, поэтому люди могут пропустить прием пищи и получить ощущение вздутия и газообразования, а также могут усугубить проблемы с рефлюксом.

Не стоит пить газированные напитки людям с хроническим вздутием живота, кислотным рефлюксом или другими заболеваниями желудка.