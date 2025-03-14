Названа малоизвестная причина, которая мешает женщинам похудеть

Что мешает женщинам похудеть

Исследование выявило четкую связь между нарушением кишечного микробиома и уровнем гормонов, вызванным менопаузой, которая обычно поражает женщин в возрасте от 45 до 55 лет

Постепенное снижение уровня гормонов во время перименопаузы нарушает баланс микробиома, что приводит к различным анатомическим состояниям и осложнениям со здоровьем. Микробиом испытывает значительные изменения, влияющие на различные участки тела, включая ротовую полость, кишечник и мочеполовое здоровье.

Диетолог Шарлотта Хантер рассказала, что в период менопаузы увеличение веса является частой проблемой. Однако, важно обратить внимание на свое состояние кишечника.

Кишечник влияет на все, начиная от усвоения питательных веществ и заканчивая регуляцией уровня сахара в крови, и даже гормонов, которые контролируют голод и накопление жира.

Когда кишечник богат полезными бактериями, это способствует более медленному и более контролируемому высвобождению сахара. Это помогает уменьшить вероятность резких скачков и падений уровня сахара в крови.

Почему важно поддерживать уровень сахара в крови

Когда уровень сахара в крови несбалансирован, это приводит к тяге к еде и увеличению накопления жира. Поддержание стабильного уровня сахара в крови имеет важное значение для общего благополучия. Это обеспечивает постоянное снабжение энергией и предотвращает низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) и высокий уровень сахара в крови (гипергликемия).

"Здоровый кишечник помогает регулировать аппетит, контролируя гормоны, которые сигнализируют о голоде и сытости, такие как лептин", - пояснила эксперт.

Когда здоровье кишечника не уравновешено, эти сигналы могут нарушаться, заставляя нас чувствовать себя более голодными и менее удовлетворенными после еды, что приводит к перееданию и увеличению веса.

Шарлотт подчеркнула, что когда появляются симптомы менопаузы, можно легко дотянуться до таких напитков, как кофеин, алкоголь и сладкие напитки. Но они могут принести больше вреда, чем пользы, нарушая здоровье кишечника.

Признаки того, что у вас проблемы с кишечником, включают запор, диарею и вздутие живота.

Диета, богатая растительной пищей, клетчаткой, здоровыми жирами и нежирными белками, поддерживает здоровье кишечника, питая полезные бактерии, уменьшая воспаление и способствуя стабильному уровню сахара в крови. Пробиотические продукты, такие как йогурт, кефир, кимчи и квашеная капуста, также могут поддерживать микробиом.

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