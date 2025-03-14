Названа малоизвестная причина, которая мешает женщинам похудеть

При менопаузе у женщин происходят значительные гормональные изменения, которые могут иметь влияние на вес. Одним из важных аспектов, который часто недооценивают, является влияние менопаузы на здоровье кишечника, что может способствовать набору веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что мешает женщинам похудеть

Исследование выявило четкую связь между нарушением кишечного микробиома и уровнем гормонов, вызванным менопаузой, которая обычно поражает женщин в возрасте от 45 до 55 лет

Постепенное снижение уровня гормонов во время перименопаузы нарушает баланс микробиома, что приводит к различным анатомическим состояниям и осложнениям со здоровьем. Микробиом испытывает значительные изменения, влияющие на различные участки тела, включая ротовую полость, кишечник и мочеполовое здоровье.

Диетолог Шарлотта Хантер рассказала, что в период менопаузы увеличение веса является частой проблемой. Однако, важно обратить внимание на свое состояние кишечника.

Кишечник влияет на все, начиная от усвоения питательных веществ и заканчивая регуляцией уровня сахара в крови, и даже гормонов, которые контролируют голод и накопление жира.

Когда кишечник богат полезными бактериями, это способствует более медленному и более контролируемому высвобождению сахара. Это помогает уменьшить вероятность резких скачков и падений уровня сахара в крови.

Почему важно поддерживать уровень сахара в крови

Когда уровень сахара в крови несбалансирован, это приводит к тяге к еде и увеличению накопления жира. Поддержание стабильного уровня сахара в крови имеет важное значение для общего благополучия. Это обеспечивает постоянное снабжение энергией и предотвращает низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) и высокий уровень сахара в крови (гипергликемия).

"Здоровый кишечник помогает регулировать аппетит, контролируя гормоны, которые сигнализируют о голоде и сытости, такие как лептин", - пояснила эксперт.

Когда здоровье кишечника не уравновешено, эти сигналы могут нарушаться, заставляя нас чувствовать себя более голодными и менее удовлетворенными после еды, что приводит к перееданию и увеличению веса.

Шарлотт подчеркнула, что когда появляются симптомы менопаузы, можно легко дотянуться до таких напитков, как кофеин, алкоголь и сладкие напитки. Но они могут принести больше вреда, чем пользы, нарушая здоровье кишечника.

Признаки того, что у вас проблемы с кишечником, включают запор, диарею и вздутие живота.

Диета, богатая растительной пищей, клетчаткой, здоровыми жирами и нежирными белками, поддерживает здоровье кишечника, питая полезные бактерии, уменьшая воспаление и способствуя стабильному уровню сахара в крови. Пробиотические продукты, такие как йогурт, кефир, кимчи и квашеная капуста, также могут поддерживать микробиом.

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