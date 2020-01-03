Названо кращий засіб від похмілля: і це не розсіл

Після святкових застіль багатьох мучить похмілля через неправильне вживання алкогольних напоїв. Як відзначають фахівці, солоні і мариновані овочі, квашена капуста і розсіл – не допоможуть в боротьбі з наслідками.

Як розповів експерт з безпеки харчових продуктів Всесвітньої організації охорони здоров'я Пітер Бен Ембарек, існує не один засіб, який допоможе впоратися з похміллям. Про це пише видання Vesti.

Він зазначив, що мариновані овочі та соління не є ліками і зняти негативні наслідки з печінки за кілька днів їм не під силу.

"Декількома продуктами ви не зможете компенсувати погане харчування або надмірності після свят", - сказав експерт.

Він зазначив, що на свята варто все вживати в міру.

Дослідники з південнокорейського Національного університету Чеджу та Інституту медичних наук вважають, що найкращим засобом від похмілля є молода спаржа. На думку вчених, в ній містяться амінокислоти і мінеральні елементи, які знижують окислювальний процес в результаті впливу спиртного на клітини печінки.

Вчені з університету Сунь Ят-Сена назвали найкращим засобом від похмілля газований сік лайма і лимона. Саме такий напій найкраще стимулює вироблення ферментів, які розщеплюють ацетальдегід – хімічну сполуку, яка накопичується в організмі після великої кількості алкоголю і викликає біль і нудоту.

А от експерти з Університету Каліфорнії назвали страву, яка допоможе впоратися організму після свят – це корейський суп Як-а-мейн. Він готується з солоної яловичини, бульйоні на основі соєвого соусу, локшини, крутого яйця і цибулі. У такому супі поєднуються солі, білки, вуглеводи і мікроелементи, які необхідні організму після святкових застіль.