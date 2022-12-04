Названы лекарства для сердца, которые совсем не работают: популярный фуфломицин

Речь идет о Корвалменте

Это известное чудо-средство активно рекламируют по телевидению со слоганом "Корвалмент - скорая помощь вашему сердцу".

Но действительно ли это так?

Сейчас очень много Украинцев за границей, и когда они принимают это "лекарство" – то врачи, которые там, удивляются и не понимают как мы это принимаем и зачем!

Интересно, что эти препараты не содержат никаких веществ для улучшения работы сердца. Но в показаниях написано – стенокардия легкой степени, функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, комплексное лечение гипертонической болезни.

Человек вместо того, чтобы обратиться к врачу, вызвать скорую помощь после рекламы принимает это лекарство и теряет драгоценное время и, к сожалению, в некоторых случаях и жизнь!

Что содержат эти препараты?

Раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты. Опять же как и в Валидоле – изоливариат ментола (масло мяты). Это вещество вообще без доказательной эффективности.

Она не признана ни FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США), ни ВОЗ, Кокрановская библиотека (электронная база данных по доказательной медицине) также не знает, что это такое.

"При заболеваниях сердечно-сосудистой системы эти "препараты" не используются нигде в мире. Будьте здоровы! Берегите себя и близких!" – резюмировал врач.