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Названа полезная украинская ягода, которая поможет похудеть

Какой фрукт поможет похудеть (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Потребление фруктов является необходимым для организма, чтобы быть здоровым. Некоторые из них способствуют хорошему здоровью и помогут похудеть естественным образом.

Об этом пишет EatingWell.

Борется с голодом

Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо обязательно есть малину. Сладкая ягода имеет много клетчатки, антиоксидантов и приятный сладкий вкус.

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Один стакан малины, как свежей, так и замороженной, содержит около 10 г клетчатки. Это примерно одна треть ежедневного рекомендованного потребления клетчатки для мужчин и женщин.

Кроме того, что клетчатка способствует снижению веса, она также замедляет пищеварение и предотвращает внезапные скачки уровня сахара в крови, обеспечивая более стабильную энергию в течение дня.

Как известно, бактерии в кишечнике питаются клетчаткой. Поэтому потребление малины является необходимым условием здорового микробиома кишечника.

Чем еще полезна малина

Антиоксиданты, содержащие в малине, играют большую роль в защите клеток организма. Они нейтрализуют вредные свободные радикалы, чтобы уменьшить воспаление, вызывающее заболевание.

Также малина довольно сладкая, что понравится тем, кто любит лакомиться сладостями и десертами.

Сколько стоит малина

На конец мая в Киеве цены на малину на одном из рынков варьировались в пределах 1500-2000 грн/кг.

По словам продавцов, сейчас ягода настолько дорога, что ее просто невыгодно закупать.

Ранее мы сообщали, какие факторы влияют на резкое увеличение веса.

Также мы писали, как есть в день более 2 тысяч калорий и иметь стройное тело.

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