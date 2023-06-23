Эти полезные орехи помогают быстрее похудеть

Орехи достаточно калорийные, однако, как оказалось, некоторые из них содержат много питательных веществ, помогающих уменьшить висцеральный жир. Лучше всего во время похудения есть миндаль.

Польза миндаля

Диетолог из Новой Зеландии Крутика Нанавати рассказала, что полноценный перекус поможет подзарядиться энергией между едой. И орехи - это один из лучших вариантов.

Эксперт говорит, что самый полезный из всех - миндаль. И именно он способствует обмену веществ и похудению.

Диетолог говорит, что миндаль может способствовать здоровью кишечника, поддерживая рост полезных кишечных бактерий, включая виды бифидобактерий и лактобацилл.

Миндаль богат клетчаткой, белком, полезными жирами, витаминами и минералами. Такие орехи - хороший источник витамина Е, антиоксиданта, который помогает защитить клетки от повреждений.

Также антиоксиданты в миндале защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же они способны снизить воспаление на коже.

Миндаль богат мононенасыщенными жирами, что полезно для пищеварения во время похудения.

Как орехи сжигают жир

Основным преимуществом этого ореха для сжигания жира есть то, что в нем много белка. А поскольку на усвоение белка уходит больше времени, он обладает более высоким термическим эффектом по сравнению с жирами и углеводами. К тому же, белок может помочь сохранить мышечную массу и поддерживать метаболизм.

Поэтому специалисты рекомендуют миндаль есть во время похудения.

Вреден ли миндаль

Не рекомендуем употреблять недозрелые горькие ядрышки, такими орешками можно сильно отравиться.

Помните, что для потребления пригодны только сладкие миндальные ядра, горькие используются только для производства эфирных масел. Не стоит переедать, ведь это может вызвать головокружение.

Также не рекомендуется есть их на ночь, потому что плоды оставляют аминокислоты на стенках сосудов и тканях, которые и так в спокойном состоянии не могут правильно распределить вещества.