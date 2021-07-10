Названо ім'я українського воїна, який загинув на фронті від кулі снайпера (фото)

Володимир Богданович був призваний Тернопільським ОМТЦК та СП Тернопільської області.

На фронті був старшим стрільцем 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини.

"За попередніми даними, військовий виконував завдання та отримав смертельне поранення в голову, внаслідок одиночного пострілу, ймовірно зі снайперської гвинтівки", - йдеться в публікації.

Яськів - уродженець селища Великі Бірки під Тернополем. Він народився 29 липня 1977 року і через 20 днів мав зустрічати свій 44-й день народження.

Повідомляється також, що боєць своєю сім'єю не обзавівся і був неодружений.

"Співчуваємо рідним і близьким загиблого... Вічна йому пам'ять", - написав голова райради.

Як повідомили в 24 ОМБр імені короля Данила на сторінці в Facebook, старший солдат Яськів загинув під час виконання бойового завдання біля Золотого.

"Володимир знаходився на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира", - розповіли побратими.

У бригаді зазначили, що Яськів назавжди залишиться в нашій пам'яті, як герой, який віддав своє життя за Українську державу, вільну і незалежну.

Боєць ЗСУ Володимир Яськів (фото: facebook.com/24th.brigade)