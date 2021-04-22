RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Названо ім'я українського воїна, який загинув сьогодні на фронті: фото героя

Автор: Володимир Костирін

На Донбасі загинув військовий ЗСУ з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Луцик - боєць отримав смертельне осколкове поранення в результаті ворожого обстрілу з ПТРК сьогодні в зоні проведення ООС під окупованою Горлівкою.

Ім'я воїна назвали 22 квітня в прес-службі Волинської обласної ради.

Олександру Анатолійовичу було 38 років. Він народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади на Волині.

Захисник України служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267.

В облраді розповіли, що Олександр Луцик загинув сьогодні близько 11:30 при виконанні бойових завдань на фронті в результаті попадання протитанкової керованої ракети.

Як уточнює "Новинарня", 10-та гірсько-штурмова бригада "Едельвейс", в якій служив герой, виконує бойові завдання на Луганському напрямку: в районі захопленої "ДНРівцями" Горлівки - біля Південного, Шумів та інших населених пунктів.

Боєць ЗСУ Олександр Луцик (фото: novynarnia.com)

Ця бригада вийшла на лінію оборони в березні після того, як морпіхи 503-го батальйону ВМС ЗСУ вийшли по ротації.

З початку березня це вже десята втрата "Едельвейса" внаслідок бойових дій на фронті.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ показали на відео засідку окупантів, які цинічно розстрілювали поранених.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Збройні сили УкраїниДонбаспогибливійськовіООС
Читайте також
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС із забороненого озброєння
СБУ викрила 10 бойовиків "ДНР" в ході контрдиверсійної операції на Донбасі
Прогноз погоди