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Названо ім'я українського воїна, який загинув сьогодні на фронті: фото героя

Новость на русском → Донецька область, Четвер 22 квітня 2021 19:44
Названо ім'я українського воїна, який загинув сьогодні на фронті: фото героя Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинув воїн ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

На Донбасі загинув військовий ЗСУ з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Луцик - боєць отримав смертельне осколкове поранення в результаті ворожого обстрілу з ПТРК сьогодні в зоні проведення ООС під окупованою Горлівкою.

Ім'я воїна назвали 22 квітня в прес-службі Волинської обласної ради.

Олександру Анатолійовичу було 38 років. Він народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади на Волині.

Захисник України служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267.

В облраді розповіли, що Олександр Луцик загинув сьогодні близько 11:30 при виконанні бойових завдань на фронті в результаті попадання протитанкової керованої ракети.

Як уточнює "Новинарня", 10-та гірсько-штурмова бригада "Едельвейс", в якій служив герой, виконує бойові завдання на Луганському напрямку: в районі захопленої "ДНРівцями" Горлівки - біля Південного, Шумів та інших населених пунктів.

Названо ім'я українського воїна, який загинув сьогодні на фронті: фото героя

Боєць ЗСУ Олександр Луцик (фото: novynarnia.com)

Ця бригада вийшла на лінію оборони в березні після того, як морпіхи 503-го батальйону ВМС ЗСУ вийшли по ротації.

З початку березня це вже десята втрата "Едельвейса" внаслідок бойових дій на фронті.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ показали на відео засідку окупантів, які цинічно розстрілювали поранених.

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