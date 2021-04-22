Названо ім'я українського воїна, який загинув сьогодні на фронті: фото героя
На Донбасі загинув військовий ЗСУ з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Луцик - боєць отримав смертельне осколкове поранення в результаті ворожого обстрілу з ПТРК сьогодні в зоні проведення ООС під окупованою Горлівкою.
Ім'я воїна назвали 22 квітня в прес-службі Волинської обласної ради.
Олександру Анатолійовичу було 38 років. Він народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади на Волині.
Захисник України служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267.
В облраді розповіли, що Олександр Луцик загинув сьогодні близько 11:30 при виконанні бойових завдань на фронті в результаті попадання протитанкової керованої ракети.
Як уточнює "Новинарня", 10-та гірсько-штурмова бригада "Едельвейс", в якій служив герой, виконує бойові завдання на Луганському напрямку: в районі захопленої "ДНРівцями" Горлівки - біля Південного, Шумів та інших населених пунктів.
Боєць ЗСУ Олександр Луцик (фото: novynarnia.com)
Ця бригада вийшла на лінію оборони в березні після того, як морпіхи 503-го батальйону ВМС ЗСУ вийшли по ротації.
З початку березня це вже десята втрата "Едельвейса" внаслідок бойових дій на фронті.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ показали на відео засідку окупантів, які цинічно розстрілювали поранених.