Назван главный симптом нового заразного COVID, который распространяется по миру

Что известно о новом штамме ковида Нимбус

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщает, что этот штамм составляет растущую долю случаев COVID во всем мире, причем 13 случаев уже выявлено в Великобритании.

Симптомы инфекции

Симптомы варианта "Нимбус" похожи на предыдущие штаммы COVID, включая лихорадку, мышечные боли и заложенность носа.

Однако отличительным симптомом является сильная боль в горле, описанная как "ощущение лезвия бритвы".

Другие симптомы включают покраснение задней части рта и отечные лимфатические узлы на шее. Ранние признаки также могут включать желудочно-кишечные проблемы, такие как тошнота, рвота, диарея, изжога, вздутие живота, запор и боль в животе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вариант "Нимбус" в свой список наблюдения, указывая на его большую трансмиссивность.

Вариант впервые появился в январе 2025 года, и к концу апреля он составлял около 10,7% глобальных инфекций.

Представители здравоохранения внимательно следят за вариантом, но пока нет доказательств, что он вызывает более тяжелое заболевание или что существующие вакцины менее эффективны против него.

Британские эксперты предупреждают, что Nimbus может вызвать резкий рост количества заражений в ближайшие недели, возможно уже в конце июня или в июле. Они призывают лиц из групп риска осуществить ревакцинацию.