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Назван главный фактор риска диабета 2 типа. Болезнь становится все моложе

Какие факторы риска диабета 2 типа (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Сахарным диабетом 2 типа называют хроническое медицинское состояние, при котором уровень сахара (глюкозы) скапливается в крови и возникает гипергликемия. Болезнь может возникать в любом возрасте, хотя чаще наблюдается у взрослых, но в настоящее время диабет становится все моложе.

О факторах риска развития болезни рассказали специалисты на ресурсе Diabetes.

Главный фактор риска развития диабета 2 типа

Ожирение – один из наиболее признанных и главных факторов риска развития диабета 2 типа.

Если раньше ожирение чаще было проблемой взрослых людей, то и болезнь считалась "взрослой". Поскольку сейчас выявляется рост количества случаев ожирения и избыточного веса у детей, неудивительно, что случаи диабета 2 типа у детей и молодежи становятся все более распространенными.

Не только ожирение

Низкий уровень физической активности является еще одним фактором риска диабета 2 типа, потому что природно повышает уровень глюкозы в крови.

Эти два фактора – ожирение и низкая активность – вместе увеличивают риск того, что болезнь начнет развиваться.

Возраст человека. В частности, в сочетании с неактивностью и ожирением является еще одним ключевым фактором увеличения распространенности диабета 2 типа среди лиц старше 45 лет.

Генетические факторы могут сыграть свою роль в развитии диабета 2 типа. Если у члена семьи, в частности, первой ступени (отца, брата, сестры или ребенка) есть диабет 2 типа, риск возрастает по сравнению с людьми того же возраста, у которых нет такого фактора риска.

Этническая принадлежность. Это не до конца изученный фактор, но было подмечено, что у белокожих людей любого возраста реже развивается диабет 2 типа, чем у представителей любой другой расы той же возрастной группы.

Ранее мы писали о ранних признаках диабета 2 типа, которые часто игнорируют.

Кроме того, читайте о факторе риска болезней сердца, диабета и гормональных сбоев.

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