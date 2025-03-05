Назван фрукт, который является настоящим "щитом от депрессии"

Знали ли вы, что популярные фрукты, а именно цитрусовые могут способствовать психическому здоровью. Недавние исследования открывают новые перспективы в профилактике и лечении депрессии, где ключевую роль играет обычное питание.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что известно о депрессии и питании?

Депрессия, состояние, поражающее миллионы людей, остается вызовом для медицины. Эффективность традиционных методов лечения не всегда удовлетворяет, а побочные эффекты антидепрессантов заставляют искать альтернативные пути. Недавние исследования открывают новые перспективы в профилактике и лечении депрессии, где ключевую роль играет обычное питание.

Уже известно, что средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами и полезными жирами, снижает риск депрессии на 35%. Но какие именно продукты имеют такое влияние? Новое исследование, проведенное в Гарвардской медицинской школе, проливает свет на роль цитрусовых.

Исследование: связь между цитрусовыми, микробиомом и депрессией

Ученые проанализировали данные более 32 000 участников, изучая связь между потреблением цитрусовых, микробиомом кишечника и риском депрессии. Результаты показали, что ежедневное употребление одного апельсина может снизить риск депрессии на 20%.

Особое внимание исследователи обратили на бактерию Faecalibacterium prausnitzii, которая была более распространена у людей без депрессии. Потребление цитрусовых способствовало росту уровня этой бактерии, что, вероятно, улучшает психическое здоровье.

Ученые считают, что Faecalibacterium prausnitzii влияет на уровень серотонина и дофамина - нейромедиаторов, регулирующих настроение. Эти нейромедиаторы, производимые кишечником, могут попадать в мозг, улучшая психическое состояние.

Это исследование - только начало. Ученые надеются, что их результаты будут стимулировать дальнейшие исследования связи между питанием и психическим здоровьем. Ведь, как показывает практика, обычные продукты могут иметь значительное влияние на наше настроение и самочувствие.

Вас может заинтересовать