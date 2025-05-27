Названа единственная диета, которая поможет похудеть навсегда

Хотите эффективно похудеть и забыть о постоянных диетах? Есть действительно эффективный способ питания, который поможет вам сбросить вес.

Какая диета реально работает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Какая диета действительно работает

Юрий сообщил, что питание с высоким содержанием белка поможет вам эффективно похудеть.

Часто мы слышим о важности углеводов и жиров, но на самом деле именно белок является тем фундаментом, на котором строится наше здоровье и эффективное похудение. Он состоит из аминокислот, которые влияют на гипоталамус, положительно влияя на липостатическую систему, ответственную за набор веса. Это означает, что белок работает на молекулярном уровне, помогая вашему организму лучше контролировать жировые запасы.

В 2005 году было проведено интересное исследование с участием 19 добровольцев. Сначала было определено среднее количество калорий, которое они потребляли. Затем в течение 12 недель под наблюдением их рацион был изменен: потребление белка увеличили до 30% от общего количества калорий.

Результаты оказались впечатляющими:

Общее количество потребляемых калорий снизилось на 441 ккал . Это примерно 20% от основного обмена человека или эквивалент 100-граммовой плитки шоколада!

. Это примерно 20% от основного обмена человека или эквивалент 100-граммовой плитки шоколада! Участники похудели в среднем на 5 кг , хотя цель исследования не предполагала похудения, и никто не просил участников есть меньше.

, хотя цель исследования не предполагала похудения, и никто не просил участников есть меньше. Даже по мере похудения участников, уровень гормона лептина (гормона сытости) снижался, но реакция на голод так и не проявлялась. Это свидетельствует о том, что белок эффективно подавляет чувство голода.

Важно отметить, что увеличение белка в рационе происходило за счет уменьшения потребления жиров, а не углеводов. Это подтверждает, что белки блокируют реакцию на голод, которая сводит на нет все усилия по похудению. Люди, которые потребляют достаточно белка, значительно реже жалуются на голод по сравнению с теми, кто использует другие методы похудения с низким содержанием белка.

Секрет успешного похудения

Простое уменьшение потребления углеводов или жиров само по себе не сработает. Секрет заключается в комплексном изменении: уменьшить эти нутриенты и одновременно увеличить норму белка.

Если вы просто уберете из рациона сладкое, сахар, мучное, жирное и другие углеводы, не увеличив при этом белок, и надеетесь на похудение, то:

Это будет настоящий мазохизм, и вы долго так не продержитесь. Результат будет временным, и с высокой вероятностью вы потеряете мышечную массу.

Большинство людей и так испытывают дефицит белка в своем рационе, поэтому его увеличение является критически важным.