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Названы дни, когда нельзя мыть голову, чтобы не навлечь беду

В какие дни нельзя мыть голову (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Мытье головы - обязательное дело каждого человека. Однако есть дни, когда следует избегать этой процедуры, чтобы не навлечь беду и несчастье.

О том, в какие дни не стоит мыть голову - читайте в материале Styler.

В какие дни нельзя мыть голову

Понедельник

Мытье головы в начале недели может привести к потере хороших идей и нарушению планов. Лучше вообще в этот день ничего не начинать, потому что наши предки верили, что это может привлечь неудачи.

Пятница

В этот день также локоны лучше не очищать, потому что могут возникнуть неудачи в любовной сфере - ссора с любимым человеком или вообще разрыв отношений.

Воскресенье

В воскресенье вообще нельзя делать какие-либо дела, поскольку считается, что это день отдыха. По поверьям в этот день нельзя не только мыть голову, но и купаться, так как можно навлечь на себя неприятности в финансовом плане, проблемы на работе и неудачи.

Благоприятные дни для мытья головы

Суббота

Суббота - это прекрасный день для мытья волос. Вместе с грязью смоются тяготы рабочей недели, проблемы и трудности, мешавшие полноценному отдыху. Также этот день хорошо подходит для уборки дома, после чего не только будет чисто, но и улучшится самочувствие.

Вторник

Этот день подходит не только для очищения волос, но и для начала любых дел. Если помыть голову перед началом рабочего дня, то это будет способствовать генерированию новых идей, лучшей производительности на работе. Также по поверьям, мытье локонов во вторник привлекает счастье, удачу и достаток в дом.

 

Раньше мы писали о том, какие вещи нельзя одалживать другим людям, чтобы не навлечь на себя беду.

Также читайте, в какие дни нельзя убирать.

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