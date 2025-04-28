Названа диета, которая снижает риск инсульта и инфаркта на 14%

Что обнаружили ученые о диете Portfolio

Ученые проанализировали данные исследований здоровья медсестер (NHS и NHSII) и исследования медицинских работников (HPFS), участники которых в начале наблюдения не имели сердечно-сосудистых заболеваний. В течение длительного периода участники регулярно предоставляли информацию о своем образе жизни и рационе питания.

Шесть компонентов диеты

Анализируя пищевые привычки участников каждые четыре года с помощью специальных опросников, исследователи выделили шесть ключевых компонентов Portfolio-диеты:

Растительный белок: Бобовые (фасоль, горох), тофу и соевое молоко.

Бобовые (фасоль, горох), тофу и соевое молоко. Орехи и семена: орехи и семена.

Источники растворимой клетчатки: Отруби, овес, ягоды и баклажаны.

Отруби, овес, ягоды и баклажаны. Фитостеролы.

Источники мононенасыщенных жиров: Оливковое масло и авокадо.

Оливковое масло и авокадо. Ограничение насыщенных жиров и холестерина: Меньше цельножирных молочных продуктов, красного и обработанного мяса.

Каждому компоненту диеты присваивался балл в зависимости от частоты потребления, где высокий балл свидетельствовал о большей приверженности Portfolio-диете.

В течение 30 лет наблюдения было зафиксировано значительное количество сердечно-сосудистых событий: 16 917 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых 10 666 случаев ишемической болезни сердца и 6 473 инсульта.

Результаты сводного анализа показали впечатляющую тенденцию. Участники, которые наиболее тщательно придерживались Portfolio-диеты (верхний квинтиль по диетическому показателю), имели на 14% более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто меньше всего придерживался этой модели питания (нижний квинтиль).

Аналогично, в группе с самым высоким уровнем приверженности Portfolio-диете наблюдалось снижение риска:

Ишемической болезни сердца на 14%.

Инсульта также на 14%.

Кроме того, исследователи обнаружили, что высокий показатель приверженности к Portfolio-диете был связан с благоприятным липидным профилем крови и более низкими уровнями маркеров воспаления, что является важными факторами для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты предоставляют веские доказательства в поддержку использования растительной Portfolio-диеты как эффективного способа снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эти выводы согласуются с рекомендациями Американской кардиологической ассоциации, которые поощряют потребление цельного зерна, фруктов, овощей, растительных белков, минимально обработанных продуктов и ненасыщенных растительных масел.

Ученые признают некоторые ограничения своего исследования. Поскольку оно имело наблюдательный характер, нельзя установить прямую причинно-следственную зависимость. Кроме того, данные о питании предоставлялись самими участниками, что могло привести к определенным неточностям. Также, потребление некоторых рекомендованных продуктов Portfolio-диеты было недостаточно высоким даже в группах с лучшими показателями, что может свидетельствовать о недооценке потенциального влияния диеты. Информация о некоторых ключевых компонентах, таких как ячмень, была недоступна, что также могло повлиять на результаты.

Несмотря на эти ограничения, результаты исследования являются многообещающими и еще раз подчеркивают важность питания, богатого растительными компонентами, для поддержания здоровья сердца и сосудов. Portfolio-диета может стать ценным инструментом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и улучшении общего самочувствия.