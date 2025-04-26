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Названа диета, которая помогает похудеть и быть здоровым без строгих ограничений

Чем полезна для здоровья флекситарианская диета (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Худеть без голода и с пользой для здоровья - это реально. Флекситарианская диета позволяет терять лишние килограммы без жестких ограничений и при этом улучшает самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.

Что известно о диете

Флекстарианская диета - это гибкий подход к питанию, который базируется преимущественно на растительных продуктах, но допускает употребление мяса и других продуктов животного происхождения в ограниченном количестве.

Она создана диетологом Доуном Джексон Блатнером, которая считается одной из лучших общих диет.

Основные принципы флекстарианства:

  • основа рациона - растительная пища: овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи, семена
  • мясо - как дополнение, а не основа: его потребляют редко или в небольших порциях
  • меньше переработанных продуктов - больше цельных и натуральных
  • гибкость - это не строгая диета, поэтому каждый может адаптировать ее под себя. Кто-то ест мясо раз в неделю, тогда как другие - несколько раз в месяц.

Это хороший компромисс для людей, которые стремятся к здоровому образу жизни без строгих ограничений.

Преимущества флекситарианской диеты для здоровья

Большая часть преимуществ соблюдения флекситарианской диеты заключается в том, что вы потребляете больше овощей и продуктов растительного происхождения, чем раньше.

Исследования показывают, что добавление больше продуктов в свой рацион и сокращение потребления продуктов животного происхождения и ультраобработанных продуктов, может защитить от многих хронических заболеваний.

К преимуществам флекситарианской диеты можно отнести:

  • защита мозга, особенно памяти и снижение риска деменции
  • помощь в похудении
  • снижение риска диабета 2 типа и сердечно-сосудистых проблем
  • повышение психического благополучия
  • продление продолжительности жизни
  • долгое чувство сытости
  • повышение производительности
  • больше энергии в течение дня
  • повышение иммунитета

Пример плана питания

Завтрак

Овсянка на растительном молоке (например, миндальном) с ягодами, орехами и семенами льна. Зеленый чай или вода с лимоном.

Перекус

Смузи из банана, шпината, растительного молока и ложки арахисового масла.

Обед

Салат из киноа, нута, авокадо, помидоров черри, огурцов, оливкового масла и лимонного сока. Цельнозерновой хлеб или хлебец.

Ужин

Тушеные овощи с тофу или небольшой порцией курицы. Бурый рис или кус-кус, зеленый салат.

 

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