Названа диета, которая помогает похудеть и быть здоровым без строгих ограничений

Худеть без голода и с пользой для здоровья - это реально. Флекситарианская диета позволяет терять лишние килограммы без жестких ограничений и при этом улучшает самочувствие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Флекстарианская диета - это гибкий подход к питанию, который базируется преимущественно на растительных продуктах, но допускает употребление мяса и других продуктов животного происхождения в ограниченном количестве.
Она создана диетологом Доуном Джексон Блатнером, которая считается одной из лучших общих диет.
Основные принципы флекстарианства:
Это хороший компромисс для людей, которые стремятся к здоровому образу жизни без строгих ограничений.
Большая часть преимуществ соблюдения флекситарианской диеты заключается в том, что вы потребляете больше овощей и продуктов растительного происхождения, чем раньше.
Исследования показывают, что добавление больше продуктов в свой рацион и сокращение потребления продуктов животного происхождения и ультраобработанных продуктов, может защитить от многих хронических заболеваний.
К преимуществам флекситарианской диеты можно отнести:
Завтрак
Овсянка на растительном молоке (например, миндальном) с ягодами, орехами и семенами льна. Зеленый чай или вода с лимоном.
Перекус
Смузи из банана, шпината, растительного молока и ложки арахисового масла.
Обед
Салат из киноа, нута, авокадо, помидоров черри, огурцов, оливкового масла и лимонного сока. Цельнозерновой хлеб или хлебец.
Ужин
Тушеные овощи с тофу или небольшой порцией курицы. Бурый рис или кус-кус, зеленый салат.
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