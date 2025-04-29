Назван алкогольный напиток, который положительно влияет на сердце: ученые шокировали открытием

Какой алкогольный напиток может быть полезным для сердца?

Исследователи обнаружили, что такие факторы, как увеличение потребления шампанского и белого вина, увеличение потребления фруктов, а также поддержание позитивного настроения, контроль веса, контроль артериального давления и улучшение образования, могут служить важными защитными факторами.

Они пришли к выводу, что от 40% до 63% случаев внезапной остановки сердца можно избежать, рассматривая все 56 факторов риска.

Их результаты были опубликованы в Canadian Journal of Cardiology.

Исследователи изучили более 500 000 человек, используя данные британского Биобанка. Из тех, кто был отслежен, 3147 человек страдали от SCA (болезней сердца) в течение типичного периода наблюдения продолжительностью 14 лет.

Исследования основных механизмов остаются неясными, но эти выводы подтверждают идею о том, что польза от умеренного потребления алкоголя может быть более сложной, чем предполагалось ранее.

Предположение, что шампанское и белое вино могут быть полезными, также противоречат существующим сейчас советам по употреблению алкоголя.

Как оставаться здоровым

Британский кардиологический фонд утверждает, что изменение образа жизни может снизить риск развития САС.

К ним относятся сокращение употребления алкоголя, отказ от курения, здоровое питание, прием лекарств и лечение от врача, а также физическая активность.