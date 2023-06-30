Названы 5 вещей, которые нужно делать вечером, чтобы быстрее похудеть

Эксперты назвали простые вечерние привычки, которые помогут быстрее сбросить лишние килограммы.

Гуляйте перед сном

Во время похудения лучше тренироваться утром. Однако быстрая прогулка за 2-3 часа до сна может помочь снять стресс, улучшить сон и правильно отрегулировать обмен веществ. У людей, которые активнее в течение дня, на 65% больше шансов лучше спать.

Не пользуйтесь телефоном за 30 минут до сна

Использование смартфона или ноутбука в постели перед сном не только нарушает сон, но и увеличивает риск набора веса в течение ночи из-за нехватки гормона мелатонина.

Эксперты говорят, что даже легкое свечение экрана гаджетов влияет на метаболизм, что приводит к увеличению веса.

Правильный сон

Специалисты советуют спать в комнате с температурой 18 градусов. Это поможет сжигать во время сна на 7% калорий больше, чем при температуре 22-23 градуса.

Ужинайте за несколько часов перед сном

В это время гормон роста, способствующий синтезу белка и увеличению мышечной массы тела, достигает своего максимального пика. Поэтому идеально ужинать за 2-3 часа до сна.

Есть следует продукты, которые богаты белком с низким содержанием жиров, натрия и углеводов. Это могут быть белое мясо, рыба, свежие сезонные овощи и фрукты.

Также можно выпить травяной чай с мелиссой, это поможет избавиться от вздутия живота.

Здоровый перекус

Если не можете заснуть из-за голода, то можно перекусить. Необходимо избегать сладких фруктов, сухофруктов и орехов. Замените это овощами, натуральным йогуртом и творогом.

Какие ошибки не дают похудеть

Едим быстро

Всем известно факт, что сигнал о сытости доходит до мозга примерно через 20 - 30 минут после того, как мы наелись. Поэтому не стоит торопиться. К моменту, когда вы почувствуете себя сытым, вы съедите в 2 - 3 раза больше необходимого. Принимайте пищу медленно и вставайте из-за стола слегка голодным.

Вредная еда дома

Когда человек голоден, он начинает перекусывать всем, что попадется ему под руку. И если у вас всегда есть выпечка, конфеты, шоколад - сдержать себя практически невозможно.

Взвешиваться каждый день

Чтобы следить за динамикой веса, не обязательно постоянно взвешиваться. Достаточно 1 - 2 взвешиваний в неделю. Вес зависит от многих причин - от количества выпитой жидкости, менструального цикла, погоды.

Поэтому, если слишком часто вставать на весы, можно увидеть плюс и начать беспокоиться.