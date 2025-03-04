Названы 5 ранних симптомов опухоли мозга, которые люди не сразу замечают

Злокачественные опухоли головного мозга могут очень быстро развиваться и расти, но раннее выявление и вмешательство могут значительно изменить прогноз.

Какие именно 5 симптомов должны вас насторожить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

5 симптомов опухоли мозга

Доктор медицинских наук Ромина Дибра выделила пять признаков опухоли мозга. Также она рассказала, когда головная боль может свидетельствовать о чем-то серьезном.

Головная боль

Эксперт предупредила, что если ваша головная боль сопровождается другими симптомами, можно предположить, что это не просто обычная боль. Такие симптомы включают тошноту, ночные пробуждения из-за боли, расстройства зрения, и головные боли, которые постепенно усиливаются в течение нескольких недель.

Судороги

Этот тревожный симптом должен стать поводом для немедленного визита к врачу. Хотя это может свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем, эксперт отметила, что до 80% людей с опухолями мозга испытывают судороги или приступы. Они могут варьироваться от едва заметных подергиваний рук или подергивания до воздействия на все тело.

Сонливость

Повышение давления в черепе, вызванное опухолью, может нарушить кровоснабжение мозга, потенциально приводя к сонливости или даже потере сознания.

Постоянная тошнота или рвота

Ромина подчеркнула, что этот симптом очень популярен. Люди с опухолью головного мозга очень часто его испытывают.

Проблемы со зрением

Опухоли головного мозга могут спровоцировать различные проблемы со зрением, включая потерю периферического зрения, видение плавающих фигур или полную размытость зрения.

Симптомы опухолей головного мозга могут сильно отличаться от человека к человеку, в значительной степени в зависимости от расположения опухоли.

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