Названы топ-5 поз для секса, которые больше всего нравятся людям
"Миссионерская поза" в сексе, хоть и считается классической, однако не является самой популярной в мире, свидетельствуют новые исследования.
Какие же 5 поз для любви больше всего нравятся людям сегодня - читайте на РБК-Украина (проект Styler).
Женщина сверху
Эта поза дает женщине возможность контролировать темп, глубину проникновения и угол стимуляции. Она позволяет исследовать собственное тело, находить самые чувствительные точки и наслаждаться ощущениями. Кроме того, она позволяет партнерам видеть друг друга, что усиливает эмоциональную связь.
Догги-стайл
Эта поза известна своей интенсивностью и глубиной проникновения. Она позволяет стимулировать точку-G женщины, что может привести к сильным оргазмам. Кроме того, она позволяет партнерам исследовать тела друг друга, что усиливает эротические ощущения.
"Ложка" - нежность и близость
Эта поза идеально подходит для тех, кто ищет нежности и близости. Она позволяет партнерам обниматься, целоваться и шептать друг другу на ухо. Кроме того, она позволяет стимулировать клитор женщины, что может привести к оргазму.
Заниматься любовью стоя
Эта поза добавляет спонтанности и авантюризма в сексуальную жизнь. Она позволяет партнерам исследовать различные места и позиции. Кроме того, она может быть очень эротичной, особенно если партнеры целуются и обнимаются.
"69" - взаимное удовольствие
Эта поза позволяет партнерам одновременно доставлять удовольствие друг другу. Она может быть очень эротичной и интенсивной. Кроме того, она позволяет партнерам исследовать тела друг друга.
Почему миссионерская поза не в топе?
Хотя эта поза является классической, она может быть предсказуемой и скучной. Она не позволяет партнерам исследовать различные углы стимуляции и получать новые ощущения. Кроме того, она может быть неудобной для некоторых людей.
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В материале использованы такие источники - MensHealth, New York Post и другие.
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