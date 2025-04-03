Названы топ-5 поз для секса, которые больше всего нравятся людям

"Миссионерская поза" в сексе, хоть и считается классической, однако не является самой популярной в мире, свидетельствуют новые исследования.

Какие же 5 поз для любви больше всего нравятся людям сегодня - читайте на РБК-Украина (проект Styler).

Женщина сверху

Эта поза дает женщине возможность контролировать темп, глубину проникновения и угол стимуляции. Она позволяет исследовать собственное тело, находить самые чувствительные точки и наслаждаться ощущениями. Кроме того, она позволяет партнерам видеть друг друга, что усиливает эмоциональную связь.

Догги-стайл

Эта поза известна своей интенсивностью и глубиной проникновения. Она позволяет стимулировать точку-G женщины, что может привести к сильным оргазмам. Кроме того, она позволяет партнерам исследовать тела друг друга, что усиливает эротические ощущения.

"Ложка" - нежность и близость

Эта поза идеально подходит для тех, кто ищет нежности и близости. Она позволяет партнерам обниматься, целоваться и шептать друг другу на ухо. Кроме того, она позволяет стимулировать клитор женщины, что может привести к оргазму.

Заниматься любовью стоя

Эта поза добавляет спонтанности и авантюризма в сексуальную жизнь. Она позволяет партнерам исследовать различные места и позиции. Кроме того, она может быть очень эротичной, особенно если партнеры целуются и обнимаются.

"69" - взаимное удовольствие

Эта поза позволяет партнерам одновременно доставлять удовольствие друг другу. Она может быть очень эротичной и интенсивной. Кроме того, она позволяет партнерам исследовать тела друг друга.

Почему миссионерская поза не в топе?

Хотя эта поза является классической, она может быть предсказуемой и скучной. Она не позволяет партнерам исследовать различные углы стимуляции и получать новые ощущения. Кроме того, она может быть неудобной для некоторых людей.