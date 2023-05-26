Назван "ранний" симптом болезни печени, который может проявиться ночью

Какой симптом указывает на болезнь печени

Конечно, если ночью в комнате жарко, вы можете от этого просыпаться, но постоянные проблемы со сном могут указывать на основную проблему со здоровьем.

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) объяснила, что проблемы со сном или бессонница являются одним из "ранних" симптомов заболевания печени, связанного с алкоголем.

Отмечается, что хотя ранние стадии болезни обычно не вызывают много симптомов, бессонница все же может возникнуть "на раннем этапе".

По данным NHS, бессонница также может возникнуть, когда вы начинаете испытывать накопление токсинов в своем мозгу.

"По мере того, как печень становится более серьезно поврежденной, могут развиваться более очевидные и серьезные симптомы", - говорится в сообщении.

Другие симптомы болезни печени

Другие симптомы, указывающие на состояние печени, на которые необходимо обратить внимание, могут включать: