Названы виды мяса, которые не дадут вам похудеть

Почему жир - это враг фигуры

Тренер напомнил, что один грамм белка, сгорая в теле, дает 4 килокалории. Грамм углеводов тоже 4 ккал. А вот один грамм жира - целых 9 килокалорий! Это делает жир самым калорийным из всех трех макронутриентов. Он является мощным источником энергии, но его избыток - прямой путь к лишним килограммам.

В мышцах животных, как и в наших, есть и жир (внутримышечные триглицериды), и углеводы (гликоген). Это энергия, которая используется для физического движения. Хотя при забое животных гликоген превращается в лактат, поэтому можно считать, что в мясе углеводов практически нет. А вот с жиром все гораздо интереснее и сложнее...

Где прячется "лишний" жир в мясе?

Если скот мало двигался в течение своей жизни, жир в его мышцах накапливается не только в мышечных клетках. Между мышечными пучками может разрастаться самая настоящая жировая ткань с адипоцитами, фибробластами и различными макрофагами.

Такое явление вы могли наблюдать у себя на тарелке в модном стейковом ресторане в виде так называемого мраморного мяса. Оно, безусловно, вкусное, но и чрезвычайно калорийное. Кстати, "мраморное мясо" возможно и в теле человека, который ест много, а двигается мало.

Кроме того, количество жира в мясе зависит от вида животного и от того, из какой части туши оно было вырезано. Если у вас под кожей есть жир, то и у курицы он обязательно должен быть. А если вы еще и жарили мясо, да еще и перед тем обмакнули его в муку и яйцо - тогда калорийность взлетает до небес.

Каждый дополнительный процент жира увеличивает калорийность нашего обеда (в котором 150 граммов мяса) примерно на 13 килокалорий. Это может показаться незначительной цифрой, но в масштабах ежедневного рациона и длительного периода похудения такие мелочи накапливаются в огромный барьер на пути к желаемому весу.

Жирность различных видов мяса

Некалорийные виды мяса

Куриное филе (~2%), филе индейки (~2%), телятина (~2%), говяжья вырезка (~3%), перепелка без кожи (~4,5%). Эти виды мяса станут вашими лучшими друзьями в борьбе за стройную фигуру.

Варианты с умеренной и высокой жирностью (более 5% жира)

Свиная вырезка (~7%), куриное бедро без кожи (~10%), куриная голень без кожи (~10%), крольчатина (~11%), баранина (~16%), свиной язык (~16%), куриные крылья с кожей (~16%), перепелка с кожей (~17%), куриное бедро с кожей (~17%). К этим видам мяса следует относиться с осторожностью, особенно во время похудения.

Чтобы лучше понять разницу, давайте сравним калорийность одного из "победителей" и одного из "аутсайдеров" на 100 граммов продукта:

Куриное филе: Примерно 110 ккал.

Примерно 110 ккал. Куриное бедро с кожей: Примерно 221 ккал.

Разница очевидна: почти вдвое больше калорий. А чем больше в продукте калорий, тем хуже он насыщает. Быть сытым во время похудения - чрезвычайно важно, ведь именно чувство голода часто приводит к срывам и перееданию.