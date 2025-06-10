Названы виды мяса, которые не дадут вам похудеть

Мясо - это действительно ценный продукт для тех, кто стремится похудеть, благодаря высокому содержанию белка. Однако, его жирность имеет решающее значение.

Какой именно вид продукта есть, если вы хотите сбросить вес, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook известного тренера Виктора Мандзяка.

Почему жир - это враг фигуры

Тренер напомнил, что один грамм белка, сгорая в теле, дает 4 килокалории. Грамм углеводов тоже 4 ккал. А вот один грамм жира - целых 9 килокалорий! Это делает жир самым калорийным из всех трех макронутриентов. Он является мощным источником энергии, но его избыток - прямой путь к лишним килограммам.

В мышцах животных, как и в наших, есть и жир (внутримышечные триглицериды), и углеводы (гликоген). Это энергия, которая используется для физического движения. Хотя при забое животных гликоген превращается в лактат, поэтому можно считать, что в мясе углеводов практически нет. А вот с жиром все гораздо интереснее и сложнее...

Где прячется "лишний" жир в мясе?

Если скот мало двигался в течение своей жизни, жир в его мышцах накапливается не только в мышечных клетках. Между мышечными пучками может разрастаться самая настоящая жировая ткань с адипоцитами, фибробластами и различными макрофагами.

Такое явление вы могли наблюдать у себя на тарелке в модном стейковом ресторане в виде так называемого мраморного мяса. Оно, безусловно, вкусное, но и чрезвычайно калорийное. Кстати, "мраморное мясо" возможно и в теле человека, который ест много, а двигается мало.

Кроме того, количество жира в мясе зависит от вида животного и от того, из какой части туши оно было вырезано. Если у вас под кожей есть жир, то и у курицы он обязательно должен быть. А если вы еще и жарили мясо, да еще и перед тем обмакнули его в муку и яйцо - тогда калорийность взлетает до небес.

Каждый дополнительный процент жира увеличивает калорийность нашего обеда (в котором 150 граммов мяса) примерно на 13 килокалорий. Это может показаться незначительной цифрой, но в масштабах ежедневного рациона и длительного периода похудения такие мелочи накапливаются в огромный барьер на пути к желаемому весу.

Жирность различных видов мяса

Некалорийные виды мяса

Куриное филе (~2%), филе индейки (~2%), телятина (~2%), говяжья вырезка (~3%), перепелка без кожи (~4,5%). Эти виды мяса станут вашими лучшими друзьями в борьбе за стройную фигуру.

Варианты с умеренной и высокой жирностью (более 5% жира)

Свиная вырезка (~7%), куриное бедро без кожи (~10%), куриная голень без кожи (~10%), крольчатина (~11%), баранина (~16%), свиной язык (~16%), куриные крылья с кожей (~16%), перепелка с кожей (~17%), куриное бедро с кожей (~17%). К этим видам мяса следует относиться с осторожностью, особенно во время похудения.

Чтобы лучше понять разницу, давайте сравним калорийность одного из "победителей" и одного из "аутсайдеров" на 100 граммов продукта:

Куриное филе: Примерно 110 ккал.

Примерно 110 ккал. Куриное бедро с кожей: Примерно 221 ккал.

Разница очевидна: почти вдвое больше калорий. А чем больше в продукте калорий, тем хуже он насыщает. Быть сытым во время похудения - чрезвычайно важно, ведь именно чувство голода часто приводит к срывам и перееданию.