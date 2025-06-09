Названы шокирующие побочные эффекты от "Оземпика", которые касаются мужчин

Побочные эффекты Оземпика, которые касаются мужчин

Некоторые мужчины, которые худели с помощью Оземпика, сообщали о неожиданных побочных эффектах, в частности об изменениях внешнего вида половых органов.

Несколько мужчин поделились своим опытом на онлайн-форумах, в частности на Reddit, описывая заметные изменения в своих гениталиях после использования Оземпика или его аналога, Тирзепатида.

Один пользователь сообщил об увеличении длины пениса примерно на 1,5 дюйма после семи месяцев использования Тирзепатида, объясняя это изменение такими факторами, как улучшенное кровообращение и уменьшение жира вокруг лобковой области.

Другой мужчина также сообщил об увеличении полового члена во время похудения.

Эти отдельные рассказы привели к обсуждению феномена, который некоторые пользователи называют "оземпиковым пенисом". Хотя точные механизмы этих изменений до конца не ясны, эксперты предполагают, что такие факторы, как улучшенный кровоток и гормональные изменения из-за потери веса, могут способствовать этим наблюдениям.

Как работает Оземпик

Оземпик работает, имитируя действие гормона GLP-1, который помогает регулировать уровень сахара в крови и аппетит. По мере того как пользователи теряют вес, изменения в составе тела, включая уменьшение жира в лобковой области, могут привести к более выраженному виду гениталий.

Кроме того, улучшенное кровообращение вследствие потери веса может усилить эректильную функцию, что потенциально может способствовать зарегистрированным изменениям. Однако важно отметить, что эти эффекты не являются универсальными, и индивидуальные реакции на препарат могут отличаться.

Более того, долгосрочные последствия этих изменений все еще исследуются, и требуются дополнительные исследования, чтобы полностью понять влияние Оземпика на здоровье мужских половых органов.