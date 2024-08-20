Названы продукты, которые могут ускорить развитие рака у молодых людей

Что нужно знать об онкологии и еде

Диетолог и менеджер по информации и пропаганде здоровья во Всемирном фонде исследования рака советует людям есть меньше перерабатываемой пищи и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли.

Это касается таких продуктов, как торты, печенье, пирожные, чипсы, подслащенные напитки и фаст-фуд, как пицца и бургеры.

Сейчас онкология "помолодела" и тяжело поражает молодежь уже после 30 лет.

В прошлом можно было подумать, что рак был болезнью пожилого населения, но в последние годы наблюдается тенденция, когда у людей все раньше диагностируют рак.

Почему определенная еда вредна

Существует не только один виновник образования тяжелой болезни, но ультраобработанная пища и обработанное мясо привлекли больше внимания.

Профессор и онколог Чарльз Свонтон сообщил, что исследования показали, что иногда раннее начало рака кишечника может быть инициировано кишечными бактериями, которые более распространены у тех людей, чье питание содержит мало клетчатки и много сахара.

"То, что мы видим в некоторых исследованиях, состоит в том, что некоторые опухоли у пациентов с ранним началом колоректального рака содержат мутации, которые могут быть инициированы этими микробными видами", – сказал Свонтон.

Считается, что эти мутации снижают способность организма бороться с предраковыми клетками.

Для справки

Ультраобработанные пищевые продукты включают упакованные товары, напитки, хлопья и готовые к употреблению продукты, содержащие красители, эмульгаторы, ароматизаторы и другие добавки. Они обычно содержат высокое содержание сахара, насыщенных жиров и соли и лишены витаминов и клетчатки.

Эти виды пищи не содержат клетчатки и практически не содержат необходимых питательных веществ. Их следует есть лишь изредка и в небольших количествах.