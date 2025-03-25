Названы самые опасные места, где можно "подцепить" грипп

В каких местах высока вероятность подцепить грипп

По словам медика, конечно, что места, где есть больные гриппом люди, лучше не посещать. Скопления также очень опасны для здорового человека. И не надо забывать о транспорте, где ездят немало людей уже с симптомами болезни.

"Там, где есть скопление людей и если там есть больные люди. Если несколько больных людей гриппом есть в каком-то коллективе и у них есть выраженные катаральные симптомы, то есть кашель и т.д., они могут распространять этот вирус. Даже в транспорте это возможно, если есть больной человек", - рассказала врач.

Что делать, если вы заболели гриппом?

Если вы чувствуете симптомы инфекции - вам надо оставаться дома, чтобы не подвергать опасности других людей. Врач отмечает, что маска также необходима, когда вы идете в людные места из дома.

"Для больных людей есть рекомендация или быть дома, чтобы не распространять инфекцию, или надевать маску, если приходится выходить из дома. Кроме того, желательно, чтобы все надевали маску, когда идут в медицинское учреждение. Это первое место, где можно заразиться гриппом", - рассказала Алла Волоха.

Симптомы гриппа

Высокая температура

Обычно 38°C и выше, может сопровождаться ознобом.

Головная боль

Сильная, часто в лобной и височной областях.

Ломота в мышцах и суставах

Особенно ощущается в спине и конечностях.

Общая слабость и усталость

Человек чувствует себя очень истощенным.

Боль в горле

Может быть сухой или с першением.

Кашель

Обычно сухой, может переходить во влажный.

Насморк

Может присутствовать, но не всегда.

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