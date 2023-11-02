Названы самые грязные части тела человека, которые мы часто забываем помыть

Что показало новое исследование

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона решили проверить то, что они назвали "гипотеза бабушки". Именно бабушки с раннего детства говорят внукам, что нужно хорошо помыть, например, за ушами или между пальцев ног.

Профессор биостатистики и биоинформатики Кит Крэндалл рассказал, что его бабушка регулярно напоминала детям, что нужно тщательно очищать тело за ушами, между пальцев ног и пупок. Именно эти три части тела люди моют очень редко и не уделяют им столько внимания, как рукам, ногам, волосам и плечам. А именно там могут собираться различные бактерии, которые негативно влияют на здоровье человека.

Для исследования ученые отобрали коллекцию мазков кожи у 129 человек. И они обнаружили, что большинство мазков - часть более здорового микробиома. А вот образцы из-за ушей, между пальцами ног и внутри пупка - менее здорового.

По словам ученых, когда влажные жирные участки тела, подобные этим, не моются достаточно часто, это дает определенным нежелательным микробам возможность изменить весь микробиом и потенциально привести к кожным заболеваниям, таким как экзема или прыщи.

Доктор медицинских наук и врач семейной медицины Лора Парди утверждает, что необходимо очищать всю кожу на нашем теле во время купания, включая труднодоступные места, о которых легко можно забыть - за ушами, между пальцами ног и внутри пупка.

"Мытье тела избавляет от грязи, запаха и аллергенов, которые накопились на вашей коже в течение дня, но также удаляет омертвевшие клетки кожи, пот и натуральные масла, обнаруженные на вашей коже. Ваша кожа также может содержать некоторые бактерии, вирусы или грибки, поэтому мытье этих участков важно для очищения кожи", - подчеркивает эксперт.

Что не так с этими участками кожи

За ушами. Везде, где на коже есть складки, например, за ушами, кожное сало и клетки кожи, которые ваше тело теряет естественным путем - грязь может задерживаться и раздражать кожу. Накопление остатков кожи может перерасти в воспалительное заболевание кожи, известное как себорейный дерматит. По сути, это аналог перхоти на коже головы.

Себорейный дерматит может привести к образованию белых или желтых хлопьев на коже головы, в том числе и за ушами. Эти воспаленные участки могут зудеть и шелушиться. Любые воспаления на кожи вызывают трещины в естественном кожном барьере, что приведет к проникновению бактерий и возникновению инфекций.

Если вы не моете за ушами регулярно, кожа в этой области становится чувствительной или раздраженной. Особенно, если у вас проколоты уши. И за ушами есть потовые железы, которые выделяют пот и при воздействии бактерий это со временем вызывает неприятный запах.

Пальцы между ног. Во время приема душа большая часть мыла и воды стекает по вашим ногам, но это недостаточно очищает область между пальцами ног. Кожа между пальцами не выделает столько жира, как другие части тела, но мыть эти места нужно обязательно. Основная проблема - там собираются омертвевшие клетки кожи и грязь и при накапливании они могут вызвать грибок.

Ноги могут сильно потеть и при ношении закрытой обуви пот удерживается на месте, а это приводит к росту бактерий и грибков, микозу стопы. Ноги при этом чешутся, шелушатся, на коже появляются сыпь или трещины.

Нерегулярное мытье между пальцами ног может привести к бактериальному дерматиту - инфекции кожи, которая может распространиться вверх по ногам. Особенно важно регулярно мыть ноги и между пальцев ног диабетикам, так как у них гораздо ниже порог заражения кожными инфекциями.

Внутри пупка. Пупок - темное и влажное место, где есть множество складок, а это создает идеальную среду для накопления омертвевших клеток кожи, пота и других микроорганизмов, таких как бактерии и грибки.

Накопление грязи, бактерий и грибков может привести к появлению неприятного запаха, а еще постоянное трение кожи о кожу может сделать эту область более склонной к инфекциям, наиболее распространенными из которых являются стафилококковые и дрожжевые инфекции.

"Эта область может стать чрезвычайно раздраженной, инфицированной, воспаленной, красной, зудящей, зеленеть и даже покрываться корочками", - пояснила доктор Парди.

Очищать пупок нужно регулярно, хотя бы раз в два дня. Никаких специальных требований к мытью пупка нет. Нужно тщательно подбирать средство для душа, с учетом особенностей вашей кожи.

А пупок нужно аккуратно потереть пальцем с мылом, а затем сполоснуть водой. Многие люди используют для такого очищения ватный тампон, но врачи утверждают, что это не всегда безопасно.

"Следует проявлять осторожность и не действовать слишком агрессивно, например, копаться в этом месте ватной палочкой, потому что это может вызвать дополнительную травму", - подчеркивает эксперт.