RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы лекарства от давления, которые никогда не работают: прекратите выбрасывать деньги

Коллаж РБК-Украина: Как нельзя сбивать давление
Автор: Светлана Мащенко

Традиция "лечь прокопаться для здоровья" тянется к нам еще с советских времен. Но сейчас, во времена доказательной медицины это выглядит смешно. Впрочем, когда речь идет о "капельницах от давления", уже не до смеха.

О неэффективном лечении рассказала доктор Виктория Кучеренко.

Почему капельницы "от давления" не работают?

Потому что в капельницах нет тех препаратов, которые бы уменьшали давление.

И речь именно о "прокапаться раз в полгода", а не об отделениях реанимации, где лечат осложненный гипертонический криз.

Что чаще всего выписывают для капельниц и внутривенных инфузий в стационаре?

Алакор, венокор, корвитин, метонат, милдрокард, армадин, тиотриазолин, нейротропин, мексикор... И таких множество.

Интересно, что даже в инструкции нет в показаниях артериальной гипертензии. И вообще, у этих препаратов нет никакой доказательной базы, и они не используются в цивилизованном мире.

Почему таких препаратов множество в наших аптеках?

Потому что каждый товар имеет свой покупатель.

И врачи продолжают их выписывать, ведь пациентам в кардиологическом стационаре нужно что-то выписывать, пока подбирается таблетированная терапия, которую можно подобрать и амбулаторно.

Почему от капельниц становится лучше

Ведь пациент лежит неделю в стационаре, подальше от домашних хлопот и работы, отдыхает, спит, правильно питается. И этого уже достаточно для улучшения.

Как же нужно лечить давление

Давление лечится таблетированными препаратами. И точка. Их подбирают согласно полу, имеющимся дополнительным заболеваниям, состоянию почек, сосудов, индивидуальной чувствительности и так далее.

И это будет эффективно, безопасно и надежно.

Ранее врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппа.

Также мы писали о лекарствах от различных болезней и состояний, которые на самом деле не работают.

Читайте РБК-Украина в Google News
лекарстваздоровье