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Названа вартість вакцини від коронавіруса для українців

Четвер 23 липня 2020 10:28
Названа вартість вакцини від коронавіруса для українців
Скільки буде коштувати вакцина від коронавірусу (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Вперше названа орієнтовна вартість вакцини від COVID-19

Вперше названа орієнтовна вартість вакцини від коронавірусу, яку збирається представити китайська компанія. Щеплення від COVID-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 1000 гривень. Про це повідомив в ефірі "Українського радіо" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами медика, зараз вакцина вже в третій стадії розробки, але в перших рядах списку ВООЗ. Всього потрібно буде ввести дві дози вакцини, одна доза коштує 500 гривень.

"Сьогодні ніхто не підписує договори, сьогодні розміщуються так звані замовлення на вакцину. Нам також надіслали певну комерційну пропозицію. Вже ми орієнтовно знаємо, скільки може коштувати вакцина. Перша, хто озвучив, - це компанія з Китаю, яка вже в третій клінічній стадії, перша у списку серед розробників у списку ВООЗ. Вона каже, що вакцина буде коштувати близько 20 доларів, близько 500 гривень - 1 доза і буде їх вакцина вимагати дворазового введення", - зазначив Ляшко.

Поки що препарат не зареєстрований, але українцю знадобиться 1000 гривень, щоб отримати дві дози вакцини.

Головний санітарний лікар України вважає, що практично все населення країни має бути щеплено, але, природно, є люди з протипоказаннями. В першу чергу повинні вакцинувати лікарів і співробітників силових структур. Кошти має виділити держава. У другу чергу повинні щепити літніх людей.

Як ми раніше писали, Ляшко розповів, як організовують навчання в школах в умовах пандемії.

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