Названа найкорисніша зелень: бореться з раком і навіть знеболює

Лікарі назвали дуже корисну зелень, яка має комплекс важливих властивостей. Мова йде про кінзу (коріандр), і вона є протисудомним, антидепресивним, протизапальним засобом.

Фахівці однозначно рекомендують кінзу для частого вживання, адже вона допоможе у профілактиці багатьох захворювань. Про це пише Telegraf.

Чому кінза так корисна

Кінза містить вітаміни групи В, С, РР, рутин, каротин, пектин, ароматичні олії, аскорбінову кислоту, макро- і мікроелементи.

Згідно з рядом досліджень, кінза здатна активувати певні канали в мозку, що допоможуть запобігти судомам.

Також коріандр має протиракові, протизапальні, антибактеріальні, кардіозахисні, шлункові і навіть знеболюючі ефекти.

Один з наукових експериментів показав, що екстракт листя кінзи знизив експресію певних генів, пов'язаних з раком. У результаті клітини раку простати стали менш інвазивними. А екстракти стебла, кореня і листя зелені мають протиракову дію проти клітин раку грудей.

Насіння коріандру може полегшити біль і запалення. Так, один з експериментів показав, що екстракт з насіння коріандру чинить знеболюючу дію на мишей і допомагає полегшити мігрень у людей.

Кінза також має протимікробні властивості, допомагаючи справлятися з інфекціями, зокрема з бактеріями, що викликають інфекції сечовивідних шляхів.

В які страви додати кінзу

Ця зелень має гострий пікантний смак і різкий пряний аромат. Її часто додають у салати, бутерброди, сандвічі, яєчні. Зелень кінзи чудово поєднується з кропом, базиліком, м'ятою, перцем чилі і часником. Кінза також підходить для страв з м'яса і риби, а також до квасолевого і горохового супів. В гарячі страви траву треба класти в самому кінці приготування. Часто кінзу додають в соуси і маринади.

Пропонуємо вам простий рецепт салату з кінзою, помідорами та цибулею. Його склав шеф-кухар, переможець п'ятого сезону "МастерШеф" Євген Клопотенко.

Склад:

100 г помідорів

15 г цибулі

2 гілочки кінзи

1 ст. л олії соняшникової запашної

сіль за смаком

Помідори наріжте тонкими слайсами. Ріжте як можна тонше - слайс повинен бути майже прозорим, щоб аж просвічувався на сонці.

Тонко поріжте цибулю півкільцями. Цибуля бажано брати ялтинська, який синього кольору. Якщо немає ялтинської - можна взяти білу. Тільки не ріпчасту (яка з жовтою шкіркою). Весь секрет цього салату в тонкій нарізці. Якщо нарізка буде товстою - буде не так смачно.

З кінзи обірвіть листочки і додайте до помідорів і цибулі. Додайте сіль і добре перемішайте. Солі можна додати трохи більше, ніж зазвичай, оскільки саме сіль у цій страві - основна спеція. Додайте ложку запашної олії і знову перемішайте.

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