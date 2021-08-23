Названа найкорисніша ранкова каша: коштує копійки!

Лікарі назвали найкориснішу ранкову кашу, яка дасть вам заряд енергії на цілий день, забезпечить важливими мінералами і мікроелементами, а ще вона дуже смачна. Йдеться про кашу з пшоняної крупи, ціна на яку в Україні невисока.
Про це повідомляє Food Data Central.
Пшоно - відмінне джерело корисних вуглеводів і клітковини. Також крупа багата необхідними вітамінами і мінералами.
Вчені кажуть, що пшоняна каша корисна для серця. Одне з досліджень довело зв'язок між вживанням цільнозернових продуктів і запобіганням ризику серцево-судинних захворювань.
Пшоно - один з найкорисніших таких продуктів завдяки високому вмісту магнію. Мінерал допоможе в зниженні артеріального тиску, зменшить ризик інфаркту та інсульту, особливо - в разі атеросклерозу.
За рахунок багатства клітковиною пшоняна каша допоможе в боротьбі з "поганим" холестерином, виводячи його з організму.
Корисно пшоно і для кишечника. Вживання каші з цього злаку допоможе знизити газоутворення, усунути здуття живота і спазми.
Каша можна вживати людям з діабетом. Крупа має низький глікемічний індекс, що позитивно впливає тих, хто страждає на цю недугу.
Так, за даними Держстату у липні 2021 року пшоно коштувало 17 грн за кілограм - і це одна з найдешевших круп.
Ціни на основні круп'яні вироби в Україні (станом на липень):
Цікаво, що найшкідливішими для здоров'я кашами вважається манка і білий рис.
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