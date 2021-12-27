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Названа найнебезпечніша новорічна закуска: в ній можуть бути канцерогени

Автор: Людмила Жукова

Шпроти на грінках - дуже популярна закуска на святковому столі на Новий Рік. Багато українців дуже люблять ці консерви. Але чи так вони безпечні?

На це питання відповіла нутриціолог Анна Четверикова.

Річ у тому, що дуже часто виробники кладуть в банку просто копчену рибу.

"Багато хто думає, що шпроти - це такий вид риби. Насправді під цим словом ви отримуєте звичайну каспійську тюльку, салаку, молодь оселедців та іншу дрібну рибу. Це продукт копчення - поєднання термообробки продукту і обробки його деревним димом, а що це означає? А це означає - дуже шкідливо", - повідомила нутриціолог.

Чому шпроти небезпечні

У шпротах може міститися один з найнебезпечніших канцерогенів - бензапірен. До того ж шпроти дуже калорійні.

"Шпроти можуть містити бензапірен, який може накопичуватися в організмі, надаючи негативний вплив на геном клітини. За умови, що користі в шпротах дуже мало, так ще у них і дуже висока калорійність 363 ккал на 100 грамів, жирів - 32.4, а білків 17.4", - сказала фахівець.

Також в шпротах дуже багато солі, при добовій нормі для людини 5 грамів.

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