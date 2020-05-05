Названа найбільш надійна профілактика від коронавірусу: доступна кожному

Коронавірус гине при митті рук (колаж РБК-Україна)

У ВООЗ назвали найбільш ефективний спосіб уникнути зараження COVID-19

Коронавірус у світі пішов на спад, але кожну людину хвилює питання, як же не заразитися цією небезпечною інфекцією. У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, що самим надійним способом не підхопити COVID-19 є ретельне миття рук. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адан Гебрейесус.

Також експерт нагадав, що миття рук є профілактикою інших хвороб.

"Просте миття рук може стати вододілом між життям і смертю, і воно залишається однією з найбільш важливих заходів громадської охорони здоров'я для захисту людей, сімей і суспільств від захворювання CОVID-19 та багатьох інших хвороб", – повідомив Гебрейесус.

Також глава ВООЗ звернув увагу на світову проблему, вона полягає в тому, що у трьох мільярдів людей немає вдома гарячої води та мила. Він зазначив, що необхідно забезпечити цим людям доступ до цієї найпростішої профілактики.

Не варто забувати про соціальну дистанцію між людьми, а також перевіряти всіх людей, які контактували з інфікованими коронавірусом.

За словами Гебрейесуса, "вірус залишиться з нами надовго", тому потрібно продовжувати боротьбу з ним.

Нагадаємо, за останню добу заразилися коронавірусом у світі 80 890 хворих, померли 3431. Найбільшу кількість нових інфікованих зафіксовано в США – 26,5 тис. і Росії – 10 тис. Всього заразилися COVID-19 у світі 3 562 261 осіб, померли від ускладнень 248 тис, вилікувались 1,15 млн.

Як ми раніше писали, у ВООЗ відповіли на питання, чи можна коронавірусом захворіти знову незабаром після одужання.