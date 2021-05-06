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Названа найкраща вакцина в світі від COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Найкращою вакциною від коронавірусу визнаний препарат американської фармацевтичної компанії Moderna. Його таким визнали вчені на Всесвітньому конгресі вакцин 2021.

Про це повідомляється на сайті форум.

До пандемії захід проходив зазвичай у Вашингтоні. Вакцина американською компанією Pfizer спільно з її німецьким партнером BioNTech "отримала досить високу оцінку", йдеться в повідомленні конгресу.

Організатори повідомили, що вакцина від Moderna також є "найкращою новою технологією / платформою вакцини". У цій категорії вона обігнала розробки BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech і GeneOne Life Science. Параметри, за якими відбиралися фіналісти і переможець, не уточнюються.

До слова, днями Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) внесла вакцину Moderna від коронавірусу в список препаратів, рекомендованих для використання при надзвичайних ситуаціях. Ефективність вакцини оцінюється в 94,1%. Її роблять особам, які досягли 18 років.

Препарат запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - в 95 відсотках, випливає з даних, отриманих в ході третьої фази клінічних випробувань за участю більше 30 тисяч осіб.

Ця вакцина є п'ятою за рахунком, схваленою ВООЗ.

Нагадаємо, вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб віком від 18 до 69 років.

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