Названа причина смерті Григорія Чапкіса: і це не коронавірус

"У 22 з невеликим (час смерті - Ред). Ми всі ще в шоці. Помер, бо старенький. На 92 році людина, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав Грег Чапкіс.

Грег розповів, що планує прилетіти на похорон, проте їм з сім'єю ще належить визначитися з усіма формальностями.

За словами сина хореографа, в останні дні поруч з батьком була його дочка, сестра Грега, Лілія. Також до останнього поруч з Чапкісом перебувала і дружина Міла.

"Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець", - розповів Чапкіс.

Григорій Чапкіс був в останні хвилини з дружиною Мілою