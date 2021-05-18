Названо причину смерті однорічної дівчинки з Волині, яку не оглянув лікар

Нагадаємо, що у маленької Юліани раптово піднялася температура, але сімейний лікар навідріз відмовилася оглядати дитину. Зараз мати практично почорніла від горя. Вона не може змиритися зі смертю своєї дочки.

Коли у дитини піднялася температура до +37 додому приїхала терапевт. У малятка тоді дійсно ліз зуб. Лікар призначила "Нурофен" і поїхала.

Мама дитини звинувачує у всьому чергову медсестру приймального відділення, яка не викликала педіатра і рентгенолога.

"Ще в понеділок, 10 травня, у Юліани піднялася температура до 37°C. ми викликали сільського фельдшера, яка оглянула дитину, обстежила її горло - в той день у дочки і справді ліз зуб. Щоб полегшити стан, нам призначили жарознижуючий препарат "Нурофен". На наступний день дитина відчувала себе нормально, правда, температура трималася в межах 37,2°C. У вівторок ввечері температура тіла піднялася до 40°C", – розповідає багатодітна мама.

Фельдшер того вечора зробила дівчинці жарознижувальний укол, але температура не спадала, тому лікар порадила батькам везти дитину до лікарні.

У лікарні дитина горіла на руках у мами, лікарі сказали чекати ранку, коли прийдуть лікарі. Медсестра зробила малятку тільки жарознижувальний укол. Медики сказали чекати, поки відкриється поліклініка, щоб зробити аналізи.

Батьки вирішили поїхати до фельдшера в село Дубечно, щоб здати всі аналізи. Вони опинилися в нормі й нічого підозрілого не виявили. В амбулаторії дитину оглянула лікар і сказала, що у малятка ріжуться зуби й дещо роздратоване горло і порадила батькам перестрахуватися і зробити знімок легенів дитини.

Направлення дати вона не змогла, оскільки дитина зареєстрована в іншого сімейного лікаря. Дівчинці призначили "Амброксол" і інгаляції.

Під вечір у четвер, 13 травня, у дитини почалася блювота, а ацетон просто зашкалював. Багатодітна мама запевняє, що 13 травня протягом усього дня намагалася додзвонитися до сімейного лікаря, але не йшов навіть гудок.

"Я звинувачую сімейного лікаря за те, що вона не з'явилася оглянути мою дитину з власної волі. Вона навіть не захотіла, щоб ми її забрали й привезли сюди в лікарню. Крім того, я звинувачую ту чергову медсестру, яка, коли ми надходили в стаціонар, не викликала педіатра і того, хто зробив би рентген. Я переконана, що Юліану можна було врятувати за умови нормального і своєчасного ставлення лікарів", – розповіла жінка.

14 травня маленька Юліана померла в ліжку.

У лікарському свідоцтві про смерть Юліани Курилюк вказали діагноз, визначений після розтину: "легенево-серцева недостатність. Двостороння часткова пневмонія".