Названа нова причина захворювань кишечника: справа зовсім не в їжі

Вчені знайшли нову причину хвороб кишечника. На думку дослідників, деякі бактерії, які виконують корисні функції в ротовій порожнині можуть провокувати тяжкі форми захворювань кишечника. Відбувається це внаслідок порушення балансу бактерій в організмі. Про це пише Science Alert.

В результаті генетичного аналізу понад 12 штамів однієї поширеної бактерії Campylobacter concisus, була виявлена коротка послідовність ДНК, яка може пояснити, чому ця бактерія може бути небезпечна для людини в кишечнику і безпечна в порожнині рота.

"Оральні бактерії потрапляють у травну систему кожен день, коли ми ковтаємо їжу або слину. Більшість бактерій гине від дії кислот у шлунку, але деякі з них можуть вижити та колонізуватися в кишечнику. Бактерії, можливо, не колонізувалися довгий час, але рот продовжує приносити постійний запас нових бактерій - ось у чому проблема", - говорить біомолекулярний вчений Чи Чжан (Li Zhang) з Університету Нового Південного Уельсу (UNSW), Австралія.

Вчені відзначають, що бактерії цього типу переважно живуть в кишечнику тварин, тому в людей викликають алергічні реакції. C. concisus не зовсім схожа на своїх більш патогенних "родичів". Однак все частіше медики діагностують захворювання кишечника Крона, яке супроводжується наявністю саме цих бактерій. Разом з виразковим колітом, хвороба Крона належить категорії IBD, що характеризується серйозним запаленням стінки кишечника і навколишніх тканин. Результатом є все - починаючи від діареї та дискомфорту і закінчуючи кров'ю в калі, сильним болем і втратою ваги.

У тих випадках, коли ліки або зміни в способі життя мало допомагають, може знадобитися хірургічне втручання, в результаті чого може виникнути серйозна хвороба.

За оцінками, для 6,8 мільйона осіб у всьому світі, які борються з симптомами цієї хвороби, відкриття може змінити життя.

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