Названа нова група ризику для коронавіруса: максимум летальних випадків

Коронавірус у світі інфікував близько 2,5 мільйонів людей. За статистикою, більшість летальних випадків зафіксовано у категорії людей, старших 60 років з хронічними захворюваннями. Вірус постійно мутує і охоплює все більш різні вікові групи. Група біологів з ОАЕ з'ясувала також зв'язок COVID-19 та людей з надмірною вагою. Як довели вчені, повні люди більше схильні до інфекції, ніж люди без зайвої ваги.

Справа в тому, що ожиріння сприяє виробленню білка ACE2 (ангіотензинперетворюючий фермент 2), за допомогою якого коронавірус SARS-CoV-2 проникає в клітини легенів.

"Результати дослідів на тваринах показують, що рівень вироблення білка ACE2 був значно вищий у мишей, які страждали від ожиріння, причому ці зміни проявлялися переважно у тканинах легенів. Це пояснює те, чому ожиріння підвищує ризик розвитку важких форм COVID-19", —повідомили учені з ОАЕ.

Вчені з усього світу повідомляють, що люди з ожирінням, діабетом, серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки найбільше ризикують зустрітися з інфекцією та після неї померти. Хвороби і без інфекції пригнічують імунітет, тому одужання стоїть під великим питанням.

Як ми раніше писали, коронавірус в Україні найбільш летальний для людей з певною групою ризику. До такого висновку прийшли в МОЗ після аналізу смертельних випадків.