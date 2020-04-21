ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названа нова група ризику для коронавіруса: максимум летальних випадків

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 17:42
Названа нова група ризику для коронавіруса: максимум летальних випадків
Вчені розповіли про повних людей і коронавірус (фото: РБК-Україна)

Вчені розповіли, чому повні люди ризикують заразитися коронавірусом

Коронавірус у світі інфікував близько 2,5 мільйонів людей. За статистикою, більшість летальних випадків зафіксовано у категорії людей, старших 60 років з хронічними захворюваннями. Вірус постійно мутує і охоплює все більш різні вікові групи. Група біологів з ОАЕ з'ясувала також зв'язок COVID-19 та людей з надмірною вагою. Як довели вчені, повні люди більше схильні до інфекції, ніж люди без зайвої ваги.

Справа в тому, що ожиріння сприяє виробленню білка ACE2 (ангіотензинперетворюючий фермент 2), за допомогою якого коронавірус SARS-CoV-2 проникає в клітини легенів.

"Результати дослідів на тваринах показують, що рівень вироблення білка ACE2 був значно вищий у мишей, які страждали від ожиріння, причому ці зміни проявлялися переважно у тканинах легенів. Це пояснює те, чому ожиріння підвищує ризик розвитку важких форм COVID-19", —повідомили учені з ОАЕ.

Вчені з усього світу повідомляють, що люди з ожирінням, діабетом, серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки найбільше ризикують зустрітися з інфекцією та після неї померти. Хвороби і без інфекції пригнічують імунітет, тому одужання стоїть під великим питанням.

Як ми раніше писали, коронавірус в Україні найбільш летальний для людей з певною групою ризику. До такого висновку прийшли в МОЗ після аналізу смертельних випадків.

Вчений з Уханя зробив заяву про походження коронавіруса Карантин в Україні: батькам дошкільнят приготували сюрприз з дитсадками
Новини України Коронавірус
Lite
On Top