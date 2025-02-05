Названа самая токсичная каша: многие люди едят ее каждый день

Рис - один из самых популярных злаков в мире. Из него готовят множество блюд, в том числе и рисовую кашу, которую так любят и взрослые, и дети. Однако, диетологи предостерегают: чрезмерное потребление риса может быть опасным для здоровья.
Почему рисовую кашу надо потреблять с осторожностью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дело в том, что рис, особенно белый, имеет высокий гликемический индекс. Это означает, что после его употребления уровень сахара в крови резко повышается. Такое колебание сахара может привести к развитию сахарного диабета 2 типа, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Кроме того, в рисе содержится мышьяк - токсичное вещество, которое может накапливаться в организме и вызывать различные заболевания, в том числе и рак. Конечно, содержание мышьяка в рисе обычно небольшое, но регулярное потребление этой крупы может привести к накоплению токсина в организме.
Рисовая каша - вкусное и питательное блюдо, но ее следует употреблять с осторожностью. Лучше выбирать бурый рис, тщательно промывать его перед приготовлением и не есть слишком часто. А если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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В материале использованы такие источники - The American Journal of Clinical Nutrition, сайт ВОЗ, Harvard.