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Названа лучшая крупа для похудения: работает лучше, чем диеты и спортзал

Воскресенье 20 апреля 2025 19:00
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Названа лучшая крупа для похудения: работает лучше, чем диеты и спортзал Фото: Какая крупа идеально подходит для похудения (depositphotos.com)
Автор: Людмила Жукова

Борьба с лишними килограммами часто сопровождается надоедливым чувством голода, которое заставляет срываться с диеты. Однако диетологи и эксперты по здоровому питанию выделяют одну крупу, которая может стать настоящей находкой для худеющих.

Какую крупу не надо обходить стороной, чтобы похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое булгур и почему он полезен?

Булгур - это не экзотический суперфуд, а доступная крупа, изготовленная из измельченных зерен твердой пшеницы, которые предварительно пропарили и высушили. Благодаря такой минимальной обработке булгур сохраняет большинство полезных свойств цельного зерна, что делает его отличным выбором для здорового рациона.

Ключевое преимущество булгура в контексте похудения и сытости - это чрезвычайно высокое содержание пищевых волокон (клетчатки). В 100 граммах готового булгура содержится около 4-5 граммов клетчатки, что значительно больше, чем в белом рисе или обычных макаронах. Как это работает?

Создает объем

Клетчатка впитывает воду и разбухает в желудке, даря ощущение наполненности.

Замедляет пищеварение

Пища дольше переваривается, что пролонгирует сытость.

Стабилизирует сахар в крови

Замедленное усвоение углеводов предотвращает резкие скачки и падения уровня глюкозы, которые часто провоцируют внезапные приступы голода и тягу к сладкому.

Улучшает работу кишечника

Это важно для общего здоровья и метаболизма.

Дополнительные преимущества булгура:

Растительный белок

Хотя булгур не является лидером по содержанию белка, он все же содержит его (около 3-4 г на 100 г), что дополнительно способствует сытости.

Сложные углеводы

Обеспечивают организм стабильной энергией на длительное время.

Витамины и минералы

Булгур является хорошим источником витаминов группы B, магния, марганца и железа.

Низкий гликемический индекс

Помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Как булгур помогает похудеть?

Благодаря длительному ощущению сытости вы с меньшей вероятностью будете переедать или тянуться к вредным перекусам между основными приемами пищи. Стабильный уровень энергии и отсутствие резких приступов голода помогают придерживаться выбранного плана питания.

Как включить булгур в рацион

Подавайте в качестве гарнира вместо картофеля, риса или макарон. Добавляйте в свежие овощные салаты для большей питательности. Используйте как основу для сытных супов. Готовьте аналоги плова с овощами, грибами или нежирным мясом. Создавайте модные и полезные "боулы".

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В материале использованы следующие источники - Facebook-страница тренера Юрия Попка, Wikipedia, советы диетологов.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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