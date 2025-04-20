Названа лучшая крупа для похудения: работает лучше, чем диеты и спортзал
Борьба с лишними килограммами часто сопровождается надоедливым чувством голода, которое заставляет срываться с диеты. Однако диетологи и эксперты по здоровому питанию выделяют одну крупу, которая может стать настоящей находкой для худеющих.
Какую крупу не надо обходить стороной, чтобы похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое булгур и почему он полезен?
Булгур - это не экзотический суперфуд, а доступная крупа, изготовленная из измельченных зерен твердой пшеницы, которые предварительно пропарили и высушили. Благодаря такой минимальной обработке булгур сохраняет большинство полезных свойств цельного зерна, что делает его отличным выбором для здорового рациона.
Ключевое преимущество булгура в контексте похудения и сытости - это чрезвычайно высокое содержание пищевых волокон (клетчатки). В 100 граммах готового булгура содержится около 4-5 граммов клетчатки, что значительно больше, чем в белом рисе или обычных макаронах. Как это работает?
Создает объем
Клетчатка впитывает воду и разбухает в желудке, даря ощущение наполненности.
Замедляет пищеварение
Пища дольше переваривается, что пролонгирует сытость.
Стабилизирует сахар в крови
Замедленное усвоение углеводов предотвращает резкие скачки и падения уровня глюкозы, которые часто провоцируют внезапные приступы голода и тягу к сладкому.
Улучшает работу кишечника
Это важно для общего здоровья и метаболизма.
Дополнительные преимущества булгура:
Растительный белок
Хотя булгур не является лидером по содержанию белка, он все же содержит его (около 3-4 г на 100 г), что дополнительно способствует сытости.
Сложные углеводы
Обеспечивают организм стабильной энергией на длительное время.
Витамины и минералы
Булгур является хорошим источником витаминов группы B, магния, марганца и железа.
Низкий гликемический индекс
Помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Как булгур помогает похудеть?
Благодаря длительному ощущению сытости вы с меньшей вероятностью будете переедать или тянуться к вредным перекусам между основными приемами пищи. Стабильный уровень энергии и отсутствие резких приступов голода помогают придерживаться выбранного плана питания.
Как включить булгур в рацион
Подавайте в качестве гарнира вместо картофеля, риса или макарон. Добавляйте в свежие овощные салаты для большей питательности. Используйте как основу для сытных супов. Готовьте аналоги плова с овощами, грибами или нежирным мясом. Создавайте модные и полезные "боулы".
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В материале использованы следующие источники - Facebook-страница тренера Юрия Попка, Wikipedia, советы диетологов.
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