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Названа головна небезпека меду: може привести до захворювання

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П'ятниця 07 січня 2022 12:41
Названа головна небезпека меду: може привести до захворювання Фото: Названа головна небезпека меду (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Такий популярний продукт, як мед може бути дуже небезпечний особливо взимку.

Про це повідомив лікар-нутригенетик, дієтолог Андрій Золотарьов виданню Sputnik.

Чому мед небезпечний

Медик розповів, чому мед потрібно вживати з обережністю.

"Один з найстрашніших продуктів, який дійсно варто з дуже великою обережністю вживати в холодну пору року, — це мед. Річ у тому, що мед має яскраво вираженим зігріваючим ефектом, за рахунок цього відбувається підвищене потовиділення. Люди цього не відчувають, але вживання меду в зимовий період перед виходом на вулицю або прямо на вулиці може спровокувати застуду", - сказав він в інтерв'ю.

Золотарьов рекомендує утриматися від вживання тих продуктів, які можуть спровокувати перепади температури тіла.

"Будь-який перепад температури загрожує. Чим більше температурний діапазон, тим він більше шкодить організму. Однозначно влітку краще пити гарячий чай, а взимку - напої кімнатної температури", - підсумував він.

Кому не можна їсти мед

Мед не можна їсти людям з підвищеним рівнем глюкози в крові, оскільки він, по суті, нічим не відрізняється від звичайного цукру і не є безпечним продуктом для діабетиків. Контролюйте кількість продукту. Також не забувайте, що мед - це алерген, дітям до року його точно їсти не можна.

Як ми писали раніше, сімейний лікар розповів, кому суворо заборонено їсти різдвяну кутю.

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