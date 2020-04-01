У МОЗ назвали головну групу ризику для коронавіруса серед українців

Коронавірус в Україні найбільш летальний для людей з певною групою ризику. До такого висновку прийшли в МОЗ після аналізу смертельних випадків. Для кого найбільш небезпечний COVID-19 - у матеріалі Styler.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, у групі ризику українці з цукровим діабетом.

До такого висновку лікарі прийшли після аналізу смертельних випадків в Україні. Нагадаємо, таких на 31 березня 17, всього захворіли 669 осіб, 10 з них - видужало.

Ляшко пообіцяв, що в найближчому часі МОЗ надасть детальну "розбивку" усіх летальних випадків в Україні. Тоді стане зрозуміло, для яких людей коронавірус найбільш небезпечний.

"Але звернемо увагу, що найбільша кількість летальних випадків фіксується у тих, хто хворий на цукровий діабет", - заявив Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, найчастіше отримати ускладнення від коронавіруса можуть літні люди з хронічними захворюваннями, який гнітюче впливають на імунну систему.

Віктор Ляшко нагадав, що завданням українців є максимальний захист людей з групи ризику. Їх необхідно ізолювати на період карантину і не допустити інфікування.

Раніше ми писали, що українські лікарі розповіли про нові приховані симптоми коронавіруса, які з'являються ще до того, як виникають типові ознаки - сухий кашель і температура.