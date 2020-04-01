ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ назвали головну групу ризику для коронавіруса серед українців

STYLERКоронавірус    01.04.2020 - 12:52
У МОЗ назвали головну групу ризику для коронавіруса серед українців
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні найбільш страшний людям з певним діагнозом

Коронавірус в Україні найбільш летальний для людей з певною групою ризику. До такого висновку прийшли в МОЗ після аналізу смертельних випадків. Для кого найбільш небезпечний COVID-19 - у матеріалі Styler.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, у групі ризику українці з цукровим діабетом.

До такого висновку лікарі прийшли після аналізу смертельних випадків в Україні. Нагадаємо, таких на 31 березня 17, всього захворіли 669 осіб, 10 з них - видужало.

Ляшко пообіцяв, що в найближчому часі МОЗ надасть детальну "розбивку" усіх летальних випадків в Україні. Тоді стане зрозуміло, для яких людей коронавірус найбільш небезпечний.

"Але звернемо увагу, що найбільша кількість летальних випадків фіксується у тих, хто хворий на цукровий діабет", - заявив Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, найчастіше отримати ускладнення від коронавіруса можуть літні люди з хронічними захворюваннями, який гнітюче впливають на імунну систему.

Віктор Ляшко нагадав, що завданням українців є максимальний захист людей з групи ризику. Їх необхідно ізолювати на період карантину і не допустити інфікування.

Раніше ми писали, що українські лікарі розповіли про нові приховані симптоми коронавіруса, які з'являються ще до того, як виникають типові ознаки - сухий кашель і температура.

Кличко просить Кабмін посилити карантин У Києві на коронавірус захворіла однорічна дитина
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся