Названа единственная вещь, которая поможет людям 40+ избежать слабоумия

Что именно нужно делать, чтобы избежать деменции

Эксперт рассказала, что здоровый сон помогает избежать деменции.

Ученые продолжают исследовать важность сна для здоровья, и, оказывается, он критичен в предотвращении многих заболеваний. Исследование на 172 тысячах людей показало, что достаточный сон прибавляет в среднем пять лет жизни мужчинам и два года женщинам. Нехватка сна, напротив, связана с рисками сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и диабета 2 типа.

Также недостаток отдыха может негативно повлиять на гормональный фон, в частности снизить выработку гормона роста, что сказывается на коже и регенерации мышц.

Сон важен для мозга, потому что во время него нейроны снижают активность, что способствует восстановлению нервной системы. По данным клиники Майо, люди, спящие менее семи часов в сутки, имеют повышенное АД, и риск развития деменции возрастает на 30%.

Недостаточный сон в возрасте 50-70 лет может повышать риск развития деменции на 30% независимо от социальных и других факторов. Кроме того, дефицит сна в среднем возрасте увеличивает риск деменции на старших этапах жизни. Во время сна организм выполняет важные функции: мышцы восстанавливаются, выделяются гормоны, в частности, тестостерон и гормон роста. Недостаточный отдых нарушает эти процессы, что сказывается на состоянии кожи и снижает способность к восстановлению мышц.

Известно, что недостаток сна также оказывает негативное влияние на когнитивные функции, способствует нечувствительности к инсулину и повышает риск диабета 2 типа. Во время сна мозг снижает активность нейронных связей, что важно для восстановления нервной системы. Хронический недосып повышает уровень тау-белка в мозге, что может привести к нарушению когнитивных функций и болезни Альцгеймера.

Рекомендуется спать около 7-8 часов в сутки, хотя потребность во сне может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Чтобы оценить, спите ли вы достаточно, обратите внимание на свое самочувствие: если просыпаетесь без будильника и чувствуете себя бодрым - это хороший знак. Если постоянно чувствуете усталость днем, возможно, стоит увеличить продолжительность сна.

Советы по улучшению качества сна: