RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названа диета, которая в разы снижает риск развития деменции: что должно быть в рационе

Какое питание снизит риск развития деменции (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рацион питания имеет большое влияние на здоровье человека. И существуют продукты, которые помогают снизить риск развития деменции и других когнитивных нарушений почти на четверть.

Ученые назвали диету, которая позволить сохранить ясный ум и функции мозга намного дольше. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMC Medicine.

Как проводили исследование

Ученые из нескольких ведущих научных центров Великобритании анализировали данные из Британского биобанка в течении почти 10 лет. Всего было обработано свыше 60 000 анкет мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет. За этот период было зарегистрировано 882 случая деменции.

От деменции и нарушений когнитивного спектра в пожилом возрасте страдают миллионы людей по всему миру. Однако лечение этих расстройств по-прежнему очень ограниченно.

Авторы исследования анализировали генетическую склонность пациентов к развитию деменции и влияние на это их рациона.

Что удалось выяснить исследователям

Оказалось, что существует диета, которая помогает снизить риск развития деменции на 23%. Даже у людей с высокой генетической предрасположенностью особый рацион питания снизил риск развития когнитивных нарушений и позволил оставаться в здравом уме и твердой памяти очень много лет. И это - средиземноморская диета.

В этой диете содержится много морепродуктов и рыбы, фрукты и орехи. Также она состоит из овощей, цельнозерновых продуктов, зелени и сыра.

Ученые отмечают, что проводился анализ анкет только белых европейцев, поэтому данные для других этнических групп могут быть не настолько точными.

Однако они подчеркивают, что рацион, в котором есть рыба, морепродукты, свежие овощи и фрукты - будет полезен абсолютно всем людям на планете.

Кстати, ранее мы писали о том, что врач назвала способ похудения, который может сильно навредить здоровью.

А еще рассказывали о том, можно ли заменить сахар медом.

Читайте РБК-Украина в Google News
питаниеЗдоровая едаЗдоровое питаниедеменция