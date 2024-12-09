Названа дешевая добавка, которая очистит печень и облегчит похмелье

Какая добавка поможет справиться с похмельем?

Оказывается, расторопша помогает поддерживать здоровье печени и уменьшает воспаление, то есть идеально подходит для преодоления похмелья.

Расторопша – это растительное лекарственное средство, полученное из растения расторопши, также известной как расторопша марианум. Колючее растение имеет характерные фиолетовые цветы и белые жилки.

Экстракт расторопши обладает большим количеством силимарина, который был сконцентрирован с самого растения.

Известно, что силимарин, полученный из расторопши, обладает антиоксидантными, противовирусными и противовоспалительными свойствами.

Сейчас экстракт расторопши продается в форме таблеток.

Традиционно его использовали для лечения заболеваний печени и желчного пузыря, стимулирования производства грудного молока, профилактики и лечения рака и защиты печени от укусов змей, алкоголя и других ядов окружающей среды.

Что делает расторопша?

Расторопшу часто рекламируют из-за ее защитного действия на печень, и ее часто используют люди, имеющие повреждения печени из-за таких заболеваний, как алкогольное заболевание печени, неалкогольная жировая болезнь печени, гепатит и даже рак печени.

Хотя необходимы дополнительные исследования того, как это работает, считают, что расторопша уменьшает повреждение печени, вызванное свободными образующимися радикалами, когда печень метаболизирует токсические вещества.

Исследование 2021 показало улучшение функции печени у людей с неалкогольной жировой болезнью печени, принимавших добавку расторопши, предполагая, что это может помочь уменьшить воспаление и повреждение печени.

Однако важно отметить, что хотя витаминные и минеральные добавки в целом безопасны для потребления, лучше получать питательные вещества из пищевых источников, когда это возможно. Прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в свой рацион или образ жизни, проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить какие-либо основные заболевания.