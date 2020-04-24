Названа дата другої хвилі коронавірусу в Україні: прогноз не радує

Медики розповіли, коли почнеться друга хвиля коронавірусу в Україні (колаж РБК-Україна)

Медики попереджають про нові хвилі коронавірусу в Україні, які накриють країну вже скоро

Американські вчені попередили про те, що друга хвиля коронавірусу настане взимку. При цьому, зазначають експерти, друга хвиля може стати ще страшнішою, ніж перша, так як накладеться на початок епідемії грипу. У той же час українські медики говорять не тільки про другу, але і про третю хвилі COVID-19.

"На думку вчених, під час першої хвилі може перехворіти лише 5% населення. В Україні ця цифра складає 1,8 мільйони людей. Влітку найімовірніше передача вірусу не зникне, ми будемо продовжувати реєструвати поодинокі випадки, а восени, коли ми почнемо проводити більше часу в приміщеннях, кількість контактів між людьми зросте – це і буде початком другої хвилі", - говорить епідеміолог Володимир Курпіта.

Теоретично, пандемія закінчиться тільки тоді, коли сформується колективний імунітет. Для цього є два шляхи. Перший, кажуть експерти, просто перехворіти, другий - зробити щеплення. Зараз же десятки компаній і університетів по всьому світу працюють над створенням вакцини. Але дослідження може тривати більше року.

"Надзвичайно довго проходить часу від розробки вакцини до її клінічного впровадження, а це саме сертифікація вакцини, проведення клінічних досліджень", - пояснює президент українського медичного клубу Іван Сорока в програмі "Ранок з Україною".

У США і Великобританії вже тестують перші вакцини на добровольцях. І Україна не пасе задніх. До речі, Володимир Зеленський пообіцяв мільйон доларів українським вченим, які розробляють вакцину.

"Ті широко розрекламовані препарати, які використовувались за іншими показами до епідемії, практично себе не виправдали і мають багато побічних ефектів, і до цього треба ставитися з великою пересторогою. На сьогодні у МОЗ подано три заявки на проведення клінічних досліджень. Ці препарати відомі, вони використовувалися в якості індукторів імунітету", - зазначив Сорока.

Крім того, зарубіжна практика показала ефективне лікування однією з складових крові людини, яка вже перехворіла, - плазмою. Проте законодавчо в Україні таке лікування не погоджене.

"Технологічно для цього треба підготувати документи МОЗ та затвердити цей стандарт. Імуноглобуліни в плазмі людей, які одужали, зв’язуються з частками, не даючи їм можливості закріпитися в організмі людини, і одужання проходить швидше", - пояснює Сорока.

У той же час, німецькі вчені заговорили про "імунні паспорти". Такий документ стане перепусткою в нормальне життя для тих, хто вже перехворів. Для цього пропонують тестувати масово людей на наявність антитіл, щоб відслідковувати поширення пандемії. І зрозуміти, коли час закінчувати карантин. Зараз же не існує визнаних у світі ліків від коронавірусу і пацієнтів досі лікують симптоматично. Але є всі шанси, що до другої хвилі пандемії, в тому числі і наша країна буде озброєна.

Нагадаємо, що нещодавно вчені спрогнозували розвиток коронавірусу в Україні. Сценарій, до слова, не дуже оптимістичний.