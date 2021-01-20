Названий спосіб носіння маски, який дає подвійний захист від коронавірусу

Носіння одночасно двох захисних масок може підсилити захист від коронавірусу. Вчені розповіли, які маски краще вибрати, щоб створити додатковий бар'єр від проникнення COVID-19 у ваш організм.

Так, за словами ряду дослідників, носити відразу дві маски - хороша ідея, коли більш функціональна маска недоступна, пише health.com.

"Носіння двох масок може бути розумною ідеєю, якщо фільтруюча здатність масок не дуже висока", - говорить в статті.

Відповідно до більшості досліджень, декілька шарів тканини фільтрують вірусні частинки краще, ніж один шар, а два шари високоякісної тканини з щільним переплетенням працюють краще над усе.

"При використанні матеріалів нижчої якості більша кількість шарів може працювати краще", - розповідає доктор Скотт Сігал.

Такий спосіб ефективний і в тих випадках, якщо маска нещільно прилягає до обличчя, відкриваючи доступ до частинок вірусу.

Наприклад, до такого способу вдавалися Джо Байден і Том Круз. Під низ вони надягали хірургічну маску, а зверху - тканинну.

"Носіння відносно вільної хірургічної маски або маски іншого медичного типу з щільно прилеглою тканинною маскою поверх неї може створити кращий "сендвіч" з маскою", - додають вчені.

Відмінно працює й інший спосіб - надіти тканинну маску, а поверх неї - хірургічну.

"Коли вам потрібно носити дві маски, залежить від якості маски, - каже експерт з інфекційних захворювань Амеш Адаля. - Це залежить від розміру маски і від того, наскільки добре вона служить бар'єром".

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